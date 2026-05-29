Πιερρακάκης: Έως τα τέλη φθινοπώρου σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης που επιθυμεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του δεν θα μείνει χωρίς στήριξη.

Μιλώντας στο συνέδριο «Investing in Change: How Crete is Being Transformed» που διοργάνωσαν το powergame.gr και ο Economist, ο υπουργός χαρακτήρισε τον Φορέα ως βασικό πυλώνα του νέου πλαισίου προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών, τονίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με την κυβέρνηση να αναμένει άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Όπως εξήγησε, ο Φορέας θα λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Φορέας θα αποκτά το ακίνητο και ο πολίτης θα μπορεί να συνεχίσει να διαμένει σε αυτό καταβάλλοντας επιδοτούμενο ενοίκιο από το Δημόσιο, το οποίο θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα για διάστημα έως και 12 ετών. Με την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής, θα υπάρχει η δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας από τον δικαιούχο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια μόνιμη και λειτουργική λύση στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι η νέα αυτή δομή, σε συνδυασμό με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνθέτει το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας στη χώρα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα στοιχεία που αφορούν τους πλειστηριασμούς, υποστηρίζοντας ότι λιγότερο από το 10% των πλειστηριασμών αφορά κατοικίες και ότι στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται όχι μόνο πρώτες κατοικίες αλλά και δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους οφειλέτες. Όπως ανέφερε, εξετάζεται η δυνατότητα ο πολίτης να επιλέγει ο ίδιος ποια περιουσιακά στοιχεία θα ενταχθούν στη διαδικασία προστασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην κύρια κατοικία του. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό, θα μπορεί να οδηγεί σε μεγαλύτερα «κουρέματα» οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

«Πολίτης που θέλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του δεν θα μείνει απροστάτευτος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, με αυξημένες επενδύσεις, ισχυρότερη εξωστρέφεια και βελτιωμένα δημοσιονομικά μεγέθη. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί από το 11% το 2019 στο 17% σήμερα, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 42% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 20% πριν από την οικονομική κρίση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτής της πορείας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο δημιουργείται ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος.

