ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
29.05.2026 08:28

Ώρα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές

Σε προγραμματισμένες πληρωμές 19 συνολικά επιδομάτων για τον μήνα Μάιο θα προχωρήσει σήμερα, Παρασκευή (29/5), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ανάμεσα στα επιδόματα που θα πληρωθούν είναι τα επιδόματα παιδιού και στέγασης καθώς και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Συνολικά θα καταβληθούν 275.075.217 ευρώ σε 1.057.814 δικαιούχους.

Μάλιστα, ενδέχεται αρκετοί δικαιούχοι να έχουν δει χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από χθες (28/5) το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά, θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ
  2. Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ
  3. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ
  4. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ
  5. Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ
  7. Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ
  8. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι -9.279.328 ευρώ
  9. Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ
  10. Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ
  11. Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ
  12. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
  13. Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ
  14. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  15. Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ
  16. Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ
  17. Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  18. Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ
  19. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (Video)

ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

