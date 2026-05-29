Σε προγραμματισμένες πληρωμές 19 συνολικά επιδομάτων για τον μήνα Μάιο θα προχωρήσει σήμερα, Παρασκευή (29/5), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Ανάμεσα στα επιδόματα που θα πληρωθούν είναι τα επιδόματα παιδιού και στέγασης καθώς και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Συνολικά θα καταβληθούν 275.075.217 ευρώ σε 1.057.814 δικαιούχους.
Μάλιστα, ενδέχεται αρκετοί δικαιούχοι να έχουν δει χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από χθες (28/5) το απόγευμα.
Πιο αναλυτικά, θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
