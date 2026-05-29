Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απέρριψε την Παρασκευή την κριτική από ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με αναφορές ότι ένα ύποπτο ρωσικό drone συνετρίβη σε ένα κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία, προειδοποιώντας ότι παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν να συνεχιστούν όσο τα ευρωπαϊκά κράτη υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Φυσικά, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιανού ήταν το drone», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max της Ρωσίας.

«Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να το βουλώσουν για αυτό το θέμα. Τα ευρωπαϊκά κράτη συμμετέχουν άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και κανείς δεν διαφωνεί πλέον με αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι προμηθεύουν όπλα, εξαρτήματα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Τα ευρωπαϊκά drone, τα ανταλλακτικά τους, άλλα όπλα, για να μην αναφέρουμε τα δεδομένα πληροφοριών, συμμετέχουν σε επιθέσεις στη χώρα μας κάθε μέρα. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, τα κτίρια κατοικιών υφίστανται ζημιές και οι ειρηνικοί πολίτες μας σκοτώνονται», είπε.

Ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε επίσης ότι οι πολίτες των χωρών της ΕΕ «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι» όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Καλύτερα να είναι προετοιμασμένοι – αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη!», είπε.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι τοποθεσίες που συνδέονται με την παραγωγή drones για την Ουκρανία ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα μέρη.

Οι δυτικές χώρες καταδίκασαν γρήγορα την επίθεση, με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους».

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», δημοσίευσε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει ξεπεράσει ένα ακόμη όριο», προσθέτοντας ότι το μπλοκ θα «συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στη Ρωσία».

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλυπτήρια για τη συλλογή κρασιών του Ιωσήφ Στάλιν που αριθμεί 40.000 μπουκάλια

Καύσωνας στη Δ. Ευρώπη: Ρεκόρ 40,3 βαθμών στην Πορτογαλία – Λυγίζουν οι ράγες στο Παρίσι, «καμίνι» οι σχολικές αίθουσες

Γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ γύρισαν την πλάτη στην προσπάθεια Τραμπ για «συμφωνία πακέτο» με το Ιράν και εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ