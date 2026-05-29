Αποκαλυπτήρια για τη συλλογή κρασιών του Ιωσήφ Στάλιν που αριθμεί 40.000 μπουκάλια

Μπερδεμένοι ιστοί αράχνης κρέμονται από την οροφή στο αμυδρό φως και μια ευχάριστη, γλυκιά μυρωδία διαπερνά τον αέρα σε αυτό το αποθετήριο μιας πολύτιμης συλλογής κρασιών, που κάποτε ανήκε στον πιο διαβόητο γιο της Γεωργίας, τον Ιωσήφ Στάλιν.

Η γεωργιανή κυβέρνηση, η οποία κατέχει τα περίπου 40.000 γαλλικά και γεωργιανά σπάνια κρασιά, αποσφράγισε το θησαυροφυλάκιο για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.

Σχεδιάζει να θέσει σε πλειστηριασμό τη συλλογή, μέρος της οποίας χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα, και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να ανοίξει μια σχολή οινικής εκπαίδευσης στη χώρα.

Ο Ιρακλί Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines, ο οποίος συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας για το έργο, δήλωσε ότι η δημοπρασία θα βοηθήσει να «τοποθετηθεί η Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών».

Η χώρα του Νότιου Καυκάσου αυτοαποκαλείται ως η γενέτειρα του κρασιού, με αρχαιολογικά ευρήματα που καταδεικνύουν μια συνεχή παράδοση οινοποίησης που εκτείνεται σε 8.000 χρόνια.

Ο Στάλιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953, ήταν ένας ενθουσιώδης λάτρης και συλλέκτης κρασιού.

Ο θησαυρός του περιλαμβάνει κρασί από τα πιο διάσημα κτήματα του Μπορντό, τα οποία κάποτε ανήκαν στον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Γ΄ και στον γιο του Νικόλαο Β΄. Οι Σοβιετικοί κατέσχεσαν την Αυτοκρατορική Συλλογή Ρομανόφ μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και ο Στάλιν έγινε ο φύλακάς της, προσθέτοντας σταδιακά τις αγαπημένες του γεωργιανές ποικιλίες.

Κοιτάζοντας μέσα στα σκονισμένα μπουκάλια για να δει το κεχριμπαρένιο υγρό που υπήρχε στο εσωτερικό, ο συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, ο οποίος ταξίδεψε στην Τιφλίδα από το Ντάλας του Τέξας, ενθουσιάστηκε με αυτό που είδε.

«Νιώθω σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά: μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι κάτι», είπε στο Reuters, αναφερόμενος στον φανταστικό αρχαιολόγο από το κινηματογραφικό franchise.

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να αποτελούν ακόμα ιστορικές στιγμές σε αυτό το σημείο. Και αυτή θα μπορούσε να είναι μια από αυτές».

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας στη Δ. Ευρώπη: Ρεκόρ 40,3 βαθμών στην Πορτογαλία – Λυγίζουν οι ράγες στο Παρίσι, «καμίνι» οι σχολικές αίθουσες

Γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ γύρισαν την πλάτη στην προσπάθεια Τραμπ για «συμφωνία πακέτο» με το Ιράν και εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ

«Αυτά που ζήσαμε θα τα κουβαλάμε και στην επόμενη ζωή» – Μαρτυρίες Κύπριων αιχμαλώτων πολέμου του ’74