Ακίνητα: Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις εκτός αντικειμενικών αξιών – Οι νέες ψηφιακές διαδικασίες της ΑΑΔΕ

Σημαντικές αλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει η επέκταση της πλατφόρμας myPROPERTY, καθώς η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εντάξει στην ψηφιακή διαδικασία και τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Η νέα δυνατότητα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και αφορά δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών. Στόχος είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες στις ΔΟΥ και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων, ειδικά σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να ακολουθούν χειρόγραφες διαδικασίες.

Στην πράξη, όσοι μεταβιβάζουν ακίνητο σε περιοχή χωρίς αντικειμενικές αξίες χρειάζεται σήμερα να καταθέτουν χειρόγραφες δηλώσεις στην εφορία, να προσκομίζουν δικαιολογητικά με φυσική παρουσία και να περιμένουν την εκτίμηση της αξίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του φόρου και να προχωρήσει το συμβόλαιο.

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω myPROPERTY ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος. Έτσι, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν μεγάλο μέρος της διαδικασίας χωρίς επίσκεψη στις ΔΟΥ.

Οι δύο βασικές αλλαγές

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει:

Ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Αυτοματοποίηση της έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου για δηλώσεις που δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, περισσότερες από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φορολογητέα αξία καθορίζεται μέσω εκτιμήσεων από τις ΔΟΥ, κάτι που συχνά παρατείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Η αλλαγή αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων παραμένει εκτός αντικειμενικών αξιών. Μέχρι σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες χρειάζεται να μετακινούνται για να ολοκληρώσουν διαδικασίες στις εφορίες ή να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Παράλληλα, πιο γρήγορες αναμένονται και οι διαδικασίες για γονικές παροχές και δωρεές, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι οικογένειες επιδιώκουν να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις πριν από νέες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες.

Γιατί αυξάνεται τώρα το ενδιαφέρον

Η επέκταση των ψηφιακών διαδικασιών συμπίπτει με περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην αγορά ακινήτων. Πολλοί φορολογούμενοι προχωρούν σε αγοραπωλησίες και γονικές παροχές ενόψει της νέας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.

Σε αρκετές περιοχές, ειδικά όπου οι εμπορικές τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες μπορεί να κινηθούν αισθητά υψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες αυξήσεις θα επηρεάσουν και τους φόρους μεταβίβασης, δωρεών και γονικών παροχών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν ήδη αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο δίμηνο του 2026. Ο συνολικός φόρος μεταβίβασης από κτίρια και οικόπεδα ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ, έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

Ο φόρος μεταβίβασης επί οικοδομών διαμορφώθηκε σε 81,25 εκατ. ευρώ από 72,87 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 11,5%, ενώ τον Φεβρουάριο η άνοδος των σχετικών εσόδων ξεπέρασε το 30%.

Την ίδια περίοδο, οι φόροι και τα τέλη από δωρεές και γονικές παροχές παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, στα 38,36 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ακινήτων θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, θα επιταχύνει τις μεταβιβάσεις και θα διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων.

Διαβάστε επίσης

Υδρογονάνθρακες: Η Chevron μπαίνει με 70% στο Οικόπεδο 10 – Εξαγοράζει ποσοστό της Helleniq Energy (video)

Μητρώο Παροχών: Το κράτος αποκτά πλήρη εικόνα για επιδόματα, εισοδήματα και περιουσίες πολιτών

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια