Μητρώο Παροχών: Το κράτος αποκτά πλήρη εικόνα για επιδόματα, εισοδήματα  και περιουσίες πολιτών

Το νέο ψηφιακό εργαλείο που ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση δεν αφορά απλώς την καταγραφή επιδομάτων. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί έναν κεντρικό μηχανισμό μέσω του οποίου το Δημόσιο θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωτικά σχεδόν ολόκληρη την οικονομική και κοινωνική εικόνα κάθε πολίτη που λαμβάνει κρατική ενίσχυση.

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το νέο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα λειτουργεί δοκιμαστικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του Δημοσίου.

Πίσω από τις τεχνικές διατυπώσεις περί «διαφάνειας», «εξορθολογισμού» και «αποτελεσματικότερης δημοσιονομικής παρακολούθησης», το νέο σύστημα οδηγεί ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου ανά ΑΦΜ. Ενός φακέλου που θα συνδυάζει φορολογικά στοιχεία, περιουσιακή κατάσταση, οικογενειακά δεδομένα και το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Το κράτος θα γνωρίζει πλέον συγκεντρωτικά ποιος εισπράττει επίδομα παιδιού, ποιος λαμβάνει στεγαστική ενίσχυση, ποιος παίρνει επίδομα ανεργίας ή αναπηρίας, αλλά και ποιο είναι το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που κατευθύνονται σε κάθε νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, το Μητρώο δημιουργείται μεταξύ άλλων για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης των παροχών, αλλά και για να ενισχυθούν οι έλεγχοι σχετικά με πιθανές περιπτώσεις σώρευσης επιδομάτων και ενισχύσεων.

Με απλά λόγια, το οικονομικό επιτελείο θέλει να αποκτήσει καθαρή εικόνα για το ποιος παίρνει τι, πόσα και από πόσες διαφορετικές πηγές κρατικής χρηματοδότησης. Στόχος είναι να εντοπίζονται περιπτώσεις όπου πολλαπλές παροχές κατευθύνονται στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή στο ίδιο νοικοκυριό.

Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει εκτεταμένα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα. Για κάθε δικαιούχο θα καταγράφονται στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων και τόπος κατοικίας.

Παράλληλα, θα αποτυπώνονται οικονομικά στοιχεία, όπως το δηλωθέν πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα, δεδομένα από φορολογικές δηλώσεις, πληροφορίες για πηγές εισοδήματος, αλλά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναλυτική παρακολούθηση των ίδιων των παροχών. Το σύστημα θα εμφανίζει το ποσό κάθε ενίσχυσης, πότε καταβλήθηκε, αν ανακτήθηκε μέρος της, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία αντιστοιχεί. Στις περιπτώσεις εφάπαξ επιδομάτων θα καταγράφεται ξεχωριστά η ημερομηνία πληρωμής.

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί μέσω ενός εκτεταμένου πλέγματος διαλειτουργικοτήτων με σχεδόν όλες τις βασικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Θα συνδέεται με το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, τις δηλώσεις εισοδήματος, τα στοιχεία ακινήτων και ΕΝΦΙΑ, το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ.

Ταυτόχρονα, θα αντλεί δεδομένα και από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των φορέων που καταβάλλουν παροχές και ενισχύσεις. Έτσι δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κεντρικό δίκτυο διασταυρώσεων που θα επιτρέπει στο κράτος να παρακολουθεί συνολικά τη ροή κοινωνικών παροχών.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται ήδη βασικά επιδόματα και κοινωνικές ενισχύσεις, όπως το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, οι παροχές αναπηρίας, το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και προγράμματα όπως ο «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η νέα βάση δεδομένων θα συμβάλει σε πιο στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και καλύτερη αξιοποίηση δημόσιων πόρων. Ωστόσο, ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις σχετικά με το εύρος της πληροφορίας που θα συγκεντρώνεται πλέον σε ένα ενιαίο κρατικό σύστημα.

Και αυτό γιατί η νέα δομή δεν περιορίζεται μόνο σε μια απλή καταγραφή επιδομάτων. Δημιουργεί ουσιαστικά ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό προφίλ για κάθε πολίτη που συναλλάσσεται με το κοινωνικό κράτος, συνδέοντας οικονομικά, φορολογικά και κοινωνικά δεδομένα σε μια κοινή πλατφόρμα.

Το στοιχείο που προκαλεί επίσης εντύπωση είναι η διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών. Το πλαίσιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα παραμένουν αποθηκευμένα για 15 χρόνια και στη συνέχεια θα διαγράφονται με ευθύνη της ΑΑΔΕ.

Έτσι, το νέο Μητρώο εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων που έχει δημιουργήσει ποτέ το ελληνικό Δημόσιο, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τα όρια της ψηφιακής παρακολούθησης, των διασταυρώσεων και του ελέγχου των κρατικών παροχών τα επόμενα χρόνια.

