Drones, μυστικοί εφοριακοί και 50.000 έλεγχοι στα νησιά το φετινό καλοκαίρι

Με drones πάνω από παραλίες, «μυστικούς» εφοριακούς σε μπαρ και ταβέρνες και online διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να βγάλει φέτος ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ελέγχων των τελευταίων ετών στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς.

Η αρχή αναμένεται να γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όταν τα πρώτα μεγάλα κλιμάκια ελεγκτών θα «απλωθούν» σε νησιά και περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, νυχτερινά μαγαζιά, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και καταστήματα λιανικής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, φέτος προγραμματίζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με βασικό στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων που δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ ή λειτουργούν χωρίς σωστή διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών.

Το φετινό μοντέλο ελέγχων, πάντως, θυμίζει περισσότερο «ψηφιακή επιχείρηση» παρά την κλασική εικόνα των εφοριακών που έκαναν ελέγχους με μπλοκάκι στο χέρι.

Οι έλεγχοι θα γίνονται με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και online παρακολούθησης συναλλαγών, με την ΑΑΔΕ να επιχειρεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο έχουν ενταχθεί ακόμη και drones, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε δύσκολες ή πολυσύχναστες περιοχές, κυρίως σε παραλιακές ζώνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων.

Τον συντονισμό θα έχει η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, η οποία θα παρακολουθεί live την εξέλιξη των ελέγχων και θα δίνει οδηγίες στα συνεργεία που θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ξανά και το μοντέλο των «μυστικών» ελέγχων. Εφοριακοί θα εμφανίζονται ως πελάτες ή τουρίστες σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και καταστήματα προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις και αν οι συναλλαγές περνούν κανονικά στο myDATA.

Οι ελεγκτές θα είναι εξοπλισμένοι με tablets και μέσω της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive θα αποκτούν άμεση πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ επαγγελματιών και επιχειρήσεων, πραγματοποιώντας επιτόπιες διασταυρώσεις στοιχείων με δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματα και στοιχεία συναλλαγών.

Στο «ραντάρ» μπαίνουν και επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακό πελατολόγιο, όπως συνεργεία αυτοκινήτων και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, καθώς η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι σε αυτούς τους κλάδους εξακολουθούν να εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια φοροδιαφυγής.

Το πλαίσιο κυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Επιχειρήσεις που θα εντοπιστούν να μην εκδίδουν περισσότερες από δέκα αποδείξεις ή να αποκρύπτουν αξία άνω των 500 ευρώ κινδυνεύουν με άμεσο λουκέτο για 48 ώρες.

Αν οι ίδιες παραβάσεις επαναληφθούν μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις τέσσερις ημέρες, ενώ σε επόμενη παράβαση το λουκέτο μπορεί να φτάσει ακόμη και τις δέκα ημέρες.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων στην ΑΑΔΕ, αλλά και για επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς σωστή διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι η αυξημένη παρουσία ελεγκτών στα νησιά θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για φαινόμενα φοροδιαφυγής σε μια περίοδο όπου ο τζίρος πολλών επιχειρήσεων εκτοξεύεται λόγω του τουρισμού.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν σε τυπικές επισκέψεις. Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περάσει σε ένα μοντέλο συνεχούς ψηφιακής παρακολούθησης, με online διασταυρώσεις, live εικόνα από τις επιχειρήσεις και ελέγχους που θα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια.

