Γεωργιάδης: «Επαναστάτης του κουραμπιέ ο Τσίπρας, έκανε έναν αχταρμά συμμοριτοαριστερόεμφυλιακό»

«Απολύτως λάθος» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την επιλογή του ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας «επαναστάτη του κουραμπιέ» τον πρώην πρωθυπουργό.

Αρχικά είπε στον REAL FM ότι «ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης τα τελευταία 15 χρόνια έκανε 10Χ το επικοινωνιακό χάρισμα ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω».

«Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε σε ένα κόμμα που το είπε ΕΛΑΣ» συνέχισε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος εκτίμησε ότι «στο μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει ιστορία, αυτοί που θα το ακούν θα έρχεται στο νου τους η Ελληνική Αστυνομία». «Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την Ελληνική Αστυνομία» πρόσθεσε χαριτολογώντας.

«Μου έβαλε και το Α στο σήμα που παραπέμπει σε αναρχισμό και επανάσταση. Ο Τσίπρας είναι επαναστάτης του κουραμπιέ. Έκανε έναν αχταρμά συμμοριτοαριστερόεμφυλιακό που κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει.

Είναι απολύτως προφανώς ότι είναι λάθος το όνομα και το σύμβολο. Κάποιους γνήσιους αριστερούς μπορεί και να τους ενοχλεί. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνεται την ιστορία με σοβαρότητα, μπορεί να είναι ενοχλητικό που κάποιος καπηλεύεται την ιστορία του ΕΛΑΣ» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ειδικά, δε, για τις 7 δεσμεύσεις που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι «είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη: να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα, τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει».

«Θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη»

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, ο Αλέξης Τσίπρας «θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρώα στροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους αριστερούς».

Κατά τον ίδιο, μάλιστα, «ο Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ, fake news ήταν η αποχώρησή του, αυτός κατέβασε τον Κασσελάκη και όταν είδε ότι δεν είναι του χεριού του έβαλε τους άλλους να κάνουν τη Νέα Αριστερά, μετά τον έδιωξε με το μπουζουξίδικο και στη συνέχεια απαξίωσε τον Φάμελλο».

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας «το ΠΑΣΟΚ το κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί τους στα ίδια υπουργικά συμβούλια στο πρώτο Μνημόνιο.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει μεγάλο πολιτικό κόστος για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Το ότι έχει πέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για τον χώρο αυτό. Είναι τραγωδία ότι τον εξέλεξαν.

Τον εξέλεξαν την πρώτη φορά, οι ίδιοι είπαν ότι δεν τραβάει ο αρχηγός και μετά τον εξέλεξαν εκ νέου Αν τραβούσε δεν θα υπήρχε σήμερα κόμμα Τσίπρα.

Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα έκανε κόμμα ο Τσίπρας, αλλά είναι κολλημένος κολλημένος στο 12%».

«Το βασικό πρόβλημά του και γι’ αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, Το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Διαβάστε επίσης

Πάρτι στο X με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Μητσοτάκης σε συνέδριο για την υγεία: «Νομίζω ότι αδικούμε το ΕΣΥ, τους νοσηλευτές και όσους το υπηρετούν» (Video)

Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα και ΗΠΑ ανακτούμε την κυριαρχία μας στον ναυτιλιακό τομέα»