Πάρτι στο X με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ξεσάλωσαν οι χρήστες των social media με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το όνομα αυτού.

Η Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) αποτελεί έμπνευση για αναρτήσεις με χιούμορ, ενθουσιασμό, αλλά και κακεντρεχή σχόλια, τα οποία αφορούν και συνολικά το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Αν πάντως αξιολογήσει κανείς μία προσπάθεια από το εύρος των αντιδράσεων και την προσοχή που συγκεντρώνει, τότε και το εγχείρημα και το όνομα έχουν κάνει εντύπωση. Άρα, ο πρώτος στόχος επιπτεύχθηκε.

Του Τσίπρα δεν του βγήκε το Κέντρο και ξαναανακάλυψε την Αριστερά https://t.co/LIcM9gmXqj May 27, 2026

Είχαμε τον γιανη με ένα Ν και τώρα ήρθε η Ελας με ένα Λ #tsipras #elas — eleninja (@eleninja_lo) May 26, 2026

