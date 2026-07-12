Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή για δύο θέσεις στον μεγάλο τελικό

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Η ώρα της αλήθειας έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς τέσσερις από τις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό, ενώ μία ημέρα αργότερα η Αγγλία κοντράρεται με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε δύο αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και θεωρούνται από τις ποιοτικότερες των τελευταίων διοργανώσεων.

Ο πρώτος ημιτελικός διεξάγεται την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Dallas Stadium του Άρλινγκτον στο Τέξας. Εκεί η Γαλλία του Ντιντιέ Ντεσάν θα αναμετρηθεί με την Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, σε μία σύγκρουση δύο ομάδων που έχουν εντυπωσιάσει σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι «τρικολόρ» έφτασαν στα ημιτελικά αποκλείοντας κατά σειρά τη Σουηδία, την Παραγουάη και το Μαρόκο, δείχνοντας σταθερότητα, αμυντική ασφάλεια και μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία απέκλεισε την Αυστρία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει ίσως το πιο θεαματικό και δημιουργικό ποδόσφαιρο του τουρνουά.

Με μικρό προβάδισμα η Γαλλία

Παρότι οι αποστάσεις μεταξύ των δύο ομάδων είναι μικρές, αρκετοί αναλυτές δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στη Γαλλία, λόγω της εμπειρίας της σε μεγάλα τουρνουά, του βάθους του ρόστερ της και της ικανότητάς της να διαχειρίζεται αγώνες υψηλής πίεσης. Ωστόσο, η Ισπανία παραμένει μία ομάδα που μπορεί να επιβληθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο όταν επιβάλλει τον ρυθμό της.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Atlanta Stadium της Ατλάντα. Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ θα βρεθεί απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, σε μία αναμέτρηση με μεγάλη ιστορία και έντονο αγωνιστικό υπόβαθρο.

Τα «τρία λιοντάρια» και ο Μέσι

Τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στην τετράδα αποκλείοντας κατά σειρά τη ΛΔ Κονγκό, το Μεξικό και τη Νορβηγία, με πρωταγωνιστές τον Τζουντ Μπέλινγχαμ και τον Χάρι Κέιν.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι ξεπέρασε τα εμπόδια του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Αιγύπτου και της Ελβετίας, συνεχίζοντας την πορεία υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2022.

Και σε αυτό το ζευγάρι οι ισορροπίες είναι λεπτές, όμως η Αργεντινή εμφανίζεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα χάρη στην εμπειρία της, τη νοοτροπία νικητή που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και την παρουσία του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Η Αγγλία, πάντως, διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ των τελευταίων δεκαετιών και φιλοδοξεί να επιστρέψει σε τελικό Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1966.

Το κοινό στοιχείο των δύο ημιτελικών είναι ότι συμμετέχουν τέσσερις ομάδες που ανήκουν διαχρονικά στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχοντας συνολικά κατακτήσει οκτώ Παγκόσμια Κύπελλα.

Το επίπεδο αναμένεται εξαιρετικά υψηλό και οι λεπτομέρειες είναι πιθανό να κρίνουν ποιοι θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

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