Αισθητοί και στην Αττική οι διαδοχικοί σεισμοί στην Εύβοια

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Αισθητοί και στην Αττική έγιναν οι διαδοχικοί σεισμοί, περίπου 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση -μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 10:11, 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 10:16, σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρα.

Μεταξύ, των δύο σεισμών, καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις δονήσεις, 2,7, 2,3 και 2,2 Ρίχτερ αντίστοιχα, στην ίδια περιοχή.

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