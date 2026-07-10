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10.07.2026 10:47

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

10.07.2026 10:47
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Η επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» στον Alpha έπειτα από έξι χρόνια ήταν χωρίς αμφιβολία η μεγάλη νίκη της μυθοπλασίας, τη σεζόν που έκλεισε, με την οικογενειακή κωμωδία να κάνει δυναμικό comeback έπειτα από συνεχείς εκκλήσεις του κοινού, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης.

Χθες (9/7) το «Σόι» πήγε… διακοπές, ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με το τελευταίο επεισόδιο της σειράς να συγκεντρώνει το 22,4% του δυναμικού κοινού (στο τελευταίο τέταρτο 23,4%). Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση ήταν 25,3%.

Λίγη ώρα αργότερα, ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, όπου η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κατέγραψε μερίδιο 42,1% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης το 51,4%. 

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποδόσφαιρο: Γαλλία-Μαρόκο – 42,1%
Το Σόι Σου – 22,4%
Cash or Trash – 10,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποδόσφαιρο: Γαλλία-Μαρόκο – 41,2%
Το Σόι Σου – 25,3%
Cash or Trash – 10,4%

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
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