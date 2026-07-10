ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» Λάμπρος Τσουκνίδας

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Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο facebook μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου θεωρεί ηθικά αυτονόητο να παραδώσει τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας.

Η ανάρτηση του Λάμπρου Τσουκνίδα

Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.

Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση

Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας

(Υπέβαλα την παραίτηση χθες, Πέμπτη βράδυ, στις 21:45)

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