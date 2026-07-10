search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 11:09

Κόντρα 80s hot-hatch: Peugeot 205 GTI ή Volkswagen Golf GTI Mk2

10.07.2026 11:09
250-gti-vs-golf-gti

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το δίλημμα είναι από εκείνα που δεν λύνονται μόνο με αριθμούς.

Από τη μία, το Peugeot 205 GTI, ένα από τα πιο ζωηρά και νευρικά hot-hatch της δεκαετίας του ’80. Από την άλλη, το Volkswagen Golf GTI Mk2, ο πιο ώριμος συνεχιστής της σχολής που ουσιαστικά καθιέρωσε την έννοια του γρήγορου οικογενειακού hatchback.

Δύο θρύλοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και μία ερώτηση που ακόμη διχάζει: Ποιο διαλέγεις;

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ιμάντας ή καδένα χρονισμού: Πότε θέλει αλλαγή και πόσο κινδυνεύει ο κινητήρας

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα – Τι κάνω

Το Changan Deepal S05 plug-in hybrid ήρθε στην ελληνική αγορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτότητα: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:02
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτότητα: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

1 / 3