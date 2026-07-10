Κόντρα 80s hot-hatch: Peugeot 205 GTI ή Volkswagen Golf GTI Mk2

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Το δίλημμα είναι από εκείνα που δεν λύνονται μόνο με αριθμούς.

Από τη μία, το Peugeot 205 GTI, ένα από τα πιο ζωηρά και νευρικά hot-hatch της δεκαετίας του ’80. Από την άλλη, το Volkswagen Golf GTI Mk2, ο πιο ώριμος συνεχιστής της σχολής που ουσιαστικά καθιέρωσε την έννοια του γρήγορου οικογενειακού hatchback.

Δύο θρύλοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και μία ερώτηση που ακόμη διχάζει: Ποιο διαλέγεις;

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