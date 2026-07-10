Ιμάντας ή καδένα χρονισμού: Πότε θέλει αλλαγή και πόσο κινδυνεύει ο κινητήρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο χρονισμός του κινητήρα είναι από εκείνα τα μηχανικά σημεία που ο οδηγός συνήθως θυμάται μόνο όταν εμφανιστεί πρόβλημα. Κι όμως, είτε μιλάμε για ιμάντα χρονισμού είτε για καδένα χρονισμού, ο ρόλος τους είναι καθοριστικός: συγχρονίζουν την κίνηση του στροφάλου με τους εκκεντροφόρους, ώστε οι βαλβίδες και τα έμβολα να δουλεύουν με απόλυτη ακρίβεια.

Αν αυτός ο συγχρονισμός χαθεί, η ζημιά μπορεί να είναι από σοβαρή έως καταστροφική. Η βασική διαφορά είναι ότι ο ιμάντας χρονισμού είναι αναλώσιμο εξάρτημα και θέλει προληπτική αλλαγή, ενώ η καδένα χρονισμού θεωρητικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι «αιώνια». Και στις δύο περιπτώσεις, η αμέλεια μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα – Τι κάνω

Το Changan Deepal S05 plug-in hybrid ήρθε στην ελληνική αγορά

DS N°7: Η εμπειρία ταξιδιού First Class