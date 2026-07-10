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LIFESTYLE

Γιάννης Μπαζός ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

10.07.2026 12:12

Taylor Swift: Τα σκουπίδια του γάμου της έγιναν συλλεκτικά (videos)

10.07.2026 12:12
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credit: Justin Gignac

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Πριν λίγες μέρες έγινε ο γάμος της δισεκατομμυριούχου πλέον τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και του αθλητή Τράβις Κέλσι (Travis Kelce), στο Madison Square Garden. Όλο το glamorous crowd μαζεύτηκε εκεί, σε μια τελετή και μια γιορτή που κόστισε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και προκάλεσε το ενδιαφέρον του παγκόσμιου Τύπου.

Όμως η «Arte Povera» πίσω έχει την ουρά. Ο καλλιτέχνης Τζάστιν Γκίνιακ (Justin Gignac), σε μια αμφίσημη έμπνευση, συνέλλεξε τα αντικείμενα που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αναμνηστικά.

Ο Τζάστιν Γκίνιακ, που είναι καλλιτέχνης από το Κουίνς, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο.

«Περπάτησα γύρω από το Madison Square Garden και βρήκα ένα Ring Pop, ένα αριστερό AirPod και ακόμη και ένα τεστ ωορρηξίας», δήλωσε.

Ο Γκίνιακ, όπως συνηθίζει, τοποθέτησε τα σκουπίδια σε διάφανους κύβους και άρχισε να τους πουλά διαδικτυακά στα 100 δολάρια. Είναι σαν να παγώνει μια στιγμή.

Ο καλλιτέχνης παραδέχεται ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως τα αντικείμενα προέρχονται πράγματι από τους καλεσμένους του γάμου ή από το ίδιο το ζευγάρι. Ωστόσο, θεωρεί ότι η τοποθεσία και η χρονική στιγμή αρκούν για να μετατρέψουν τα σκουπίδια σε ένα ιδιαίτερο συλλεκτικό αντικείμενο.

«Είναι σκουπίδια που μαζεύτηκαν έξω από το Madison Square Garden την ημέρα του γάμου», είπε χαρακτηριστικά, ο Γκίνιακ.

Ο Γκίνιακ ασχολείται εδώ και 25 χρόνια με τη δημιουργία των χαρακτηριστικών «κύβων σκουπιδιών», δημιουργώντας τη σειρά «Ν.Υ. CITY Garbage».

«Είχα μια ιδέα και την υλοποίησα. Μου αρέσει να βρίσκω ομορφιά, χαρά και ενδιαφέρον σε πράγματα που οι περισσότεροι αγνοούν ή πετούν», εξήγησε.

Πάντως οι περισσότεροι Νεοϋορκέζοι, που ρωτήθηκαν από το CBS, χαρακτήρισαν την ιδέα του Γκίνιακ ευρηματική.

«Οι Swifties θα αγόραζαν οτιδήποτε έχει σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ. Μπορώ εύκολα να φανταστώ κάποιον να αγοράζει ακόμη κι ένα κουτί με σκουπίδια μόνο και μόνο επειδή σχετίζεται μαζί της», σχολίασε κάτοικος του Μανχάταν.

Άλλοι έκαναν λόγο για την κλασική «νοοτροπία της Νέας Υόρκης», λέγοντας ότι πρόκειται για μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση.

O Γκίνιακ, σε μια κίνηση αποστασιοποίησης -αφού δεν ήταν καλεσμένος- απαθανατίζει τα απομεινάρια μιας γιορτής, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μικρό φετίχ, ένα φτηνό αναμνηστικό ενός εντέχνως μεγαλοποιημένου γεγονότος.

«Έχω φτιάξει ξανά κύβους για γάμους… Βάζω μέσα τους όρκους, τα κουτιά των βερών, τα νούμερα των τραπεζιών, και διάφορα αναμνηστικά. Αν το θελήσουν, έχω έτοιμο έναν και για εκείνους…», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

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