ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Η Ελλάδα διαθέτει δευτερογενή δεδομένα που κατευθύνουν τις σύγχρονες πολιτικές για τον σακχαρώδη διαβήτη

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Σε καθοριστικό εργαλείο για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών στο σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί η αξιοποίηση των δευτερογενών δεδομένων υγείας καθώς αυτά τα στατιστικά στοιχεία, δεν αξιοποιούνται μόνο για την αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Τα παραπάνω τόνισε ο Χρήστος Δαραμήλας πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη ( ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) στο συνέδριο Digital4Pharma 2026 – TRUSTFORMATION.

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στη μετάβαση της τεχνολογίας από την καινοτομία στην ουσιαστική αξία για την υγεία, μέσα από τους πυλώνες της εμπιστοσύνης, της υιοθέτησης και της κοινωνικής ωφέλειας.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, συμμετείχε στο πάνελ «Διαμορφώνοντας συνεργασίες στον χώρο της υγείας για πρόσβαση σε τεχνολογία, μοντέλα και δεδομένα».

Στην τοποθέτηση του επεσήμανε ότι η Ομοσπονδία λαμβάνει τα δεδομένα από το 2017. Η αξιοποίηση των στοιχείων της ΗΔΥΚΑ συνέβαλε, μεταξύ άλλων:

• στην αποζημίωση εξετάσεων πρόληψης επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη,

• στη μη καταβολή συμμετοχής στις διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις για τα άτομα με ΣΔτ1,

• στην αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης για τα άτομα με ΣΔτ1,

• στη διαμόρφωση της πρότασης για την επέκταση της αποζημίωσης των CGMs στα άτομα με ΣΔτ2 που βρίσκονται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία,

• στην τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του προϋπολογισμού για τον σακχαρώδη διαβήτη και

• στη διαχρονική πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν μία πραγματικότητα

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν τη συνεχή αύξηση του αριθμού των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΥΚΑ:

• Οι καταγεγραμμένοι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη αυξήθηκαν από 1.067.165 το 2021 σε 1.292.729 το 2025.

• Ο επιπολασμός αυξήθηκε από 10,2% σε 12,3% του πληθυσμού.

• Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν επίσης αυξητική τάση στους θανάτους που σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη. Αναλυτικά οι θάνατοι που σχετίζονται με τον διαβήτη αυξάνονται ανά έτος : Από 1.667 θανάτους το 2014 σε 2.580 το 2021 το πρώτο 6μηνο (ΕΛΣΤΑΤ).

«Τα δεδομένα δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον δεδομένα για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιούμε συστηματικά, ώστε κάθε απόφαση να βασίζεται σε τεκμηρίωση και όχι σε εκτιμήσεις.

Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυσκολίες που σχετίζονται με την ευρεία αποδοχή τους, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από την ίδια την πολιτεία» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δαραμήλας συνεχάρη τους διοργανωτές του DIGITAL4PHARMA Innovation-Driven Learning – Get2Work για την πρωτοβουλία να αναδείξουν τον ρόλο των δεδομένων υγείας και υπογράμμισε ότι η ασφαλής και θεσμικά οργανωμένη πρόσβαση στα δευτερογενή δεδομένα αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Δεδομένα για το Σακχαρώδη Διαβήτη:

Πίνακας 1. Εξέλιξη καταγεγραμμένων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Έτος Ασθενείς Ετήσια μεταβολή Επιπολασμός

2021 1.067.165 – 10,2%

2022 1.127.601 +5,7% 10,8%

2023 1.189.712 +5,5% 11,3%

2024 1.242.340 +4,4% 11,9%

2025 1.292.729 +4,1% 12,3%

Πίνακας 2. Ετήσια μεταβολή ανά τύπο διαβήτη (2021–2025 ολόκληρα έτη)

Κατηγορία Μέση αύξηση ανά έτος για περίοδο 2021–2025

ΣΔ Τύπου 2 Κατά μέσο όρο + 56.391 Νέα περιστατικά ανά έτος

ΣΔ Τύπου 1 Κατά μέσο όρο + 246 Νέα περιστατικά ανά έτος

Διαβήτης κύησης Κατά μέσο όρο + 20.995 Νέα περιστατικά ανά έτος

Άλλοι τύποι Κατά μέσο όρο + 5.219 Νέα περιστατικά ανά έτος

Νεογνικός ΣΔ 36 έως 37 Νέα περιστατικά κατά έτος

Ινσουλινοπενία μετά από ιατρικές πράξεις Κατά μέσο όρο +198 Νέα περιστατικά ανά έτος

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