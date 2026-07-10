ΣΥΡΙΖΑ: Μπάχαλο με τα όργανα – «Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά» λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης

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Σε αποσύνθεση βρίσκεται η Κουμουνδούρου μετά την παραίτηση Φάμελλου και τα όργανα φαίνεται πως βρίσκονται υπό διάλυση. Το κόμμα έχει τιναχτεί στον αέρα και επί της ουσίας όσοι προσανατολίζονταν σε αποχώρηση αποσύρονται από τις κομματικές διαδικασίες.

Σε δηλώσεις του από την Κουμουνδούρου ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

Κατόπιν αυτού, εκτιμάται ότι η αυριανή συνεδρίαση θα γίνει αλλά θα συμμετάσχουν όσοι θέλουν να γίνει η σύγκλησή της, και όχι «τσιπρικοί», «φαμελλικοί», κ.λπ.

Στο κτίριο βρέθηκαν από τις 12 το μεσημέρι γύρω στα 6 – 7 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, μεταξύ των οποίων οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Γιάννης Μπουλέκος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα που είθισται να συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο στην πραγματικότητα μπορεί ενδεχομένως να μιλήσει κανείς για άτυπη σύσκεψη στελεχών, σίγουρα όμως δεν υπάρχει συνεδρίαση οργάνου όπως επιδίωκαν όσοι καλούσαν σε ΠΓ σήμερα στις 12, εν όψει της Κεντρικής Επιτροπής αύριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στο κτίριο βρίσκεται και η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία όμως απέχει από τις όποιες ενέργειες των στελεχών αυτών, καθώς δεν υπάρχει επίσημη σύγκληση οργάνου, ενώ από χθες το βράδυ η ίδια έχει στείλει στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μηνύματα για την ακύρωση της αυριανής συνεδρίασης για την οποία η μειοψηφία λέει ότι θα γίνει κανονικά.

H δήλωση Κουβέλη: Πάνω από το 25% έχει ζητήσει τη σύγκληση της ΚΕ, είναι υποχρεωτικό να γίνει

Σε δηλώσεις του έξω από την Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης, δήλωσε τα εξής:

«Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙZA-ΠΣ, το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση. Πράγματι, αριθμός που υπερβαίνει το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε τη σύγκληση. Η σύγκληση πρέπει να συνοδευτεί και από τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η σύγκληση σαν Κεντρική Επιτροπή. Στον αντίλογο ότι απουσιάζει πρόεδρος ή γραμματέας, πρέπει να σας πω ότι το δικαίωμα της σύγκλησης και της λειτουργίας δεν εξαρτάται από το εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας. Διαφορετικά, η διάταξη του καταστατικού που δίνει το δικαίωμα στο 25% να ζητά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εάν συνοδευτεί με άλλες προϋποθέσεις καθίσταται κενού περιεχομένου αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Κατά συνέπεια, η σύγκληση και η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει άμεσα να γίνει. Μπορεί, έχει την δυνατότητα, ένα ή περισσότερα μέλη από εκείνους που ζήτησαν τη σύγκληση να πάρουν το λόγο για την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής».

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