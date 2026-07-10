Κάλεσμα Πολάκη στα μέλη της ΚΕ να συμμετάσχουν στην αυριανή συνεδρίαση – «Θα είμαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας»

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Κάλεσμα στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να συμμετάσχουν στην αυριανή συνεδρίαση απεύθυνε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του από την Κουμουνδούρου και επικαλούμενος τος δηλώσεις που είχε κάνει λίγο πριν ο πρόεδρος της Επιτροπής δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης ότι η συνεδρίαση πρέπει να γίνει κανονικά με βάση το καταστατικό.

Σημείωσε ότι η ΚΕ αύριο θα αποφασίσει ανατροπή της απόφασης της 6ης Ιουνίου, τη συμπλήρωση των μελών της ΚΕ και την ανάδειξη νέου γραμματέα, και την επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Επανέλαβε ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επέχει ισχύ νόμου, γιατί το όργανο αυτό είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια. Άφησε να εννοηθεί επομένως ότι η ΚΕ υπερτερεί της κοινοβουλευτικής ομάδας και μπορεί να πάρει απόφαση για την επαναφορά του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά τις δηλώσεις του Φώτη Κουβέλη, Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον πλέον εμφατικό τρόπο δήλωσε ότι η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό, αύριο θα γίνει οπωσδήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της Αναπληρώτριας Γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γι’ αυτό και με το βήμα που μου δίνεται, καλώ όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndhamστην πλατεία Καραϊσκάκη.

Θα υπάρξει σε λίγο και σύνδεσμος Zoom για να συνδεθούν όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν. Θα αποσταλεί στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου πρέπει να αλλάξει σελίδα.

Αύριο συνεδριάζουμε για να κάνουμε τα εξής πράγματα.

Πρώτον, να αλλάξουμε την πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων.

Δεύτερον, θα πάρει απόφαση για την επαναφορά μου στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Και τρίτον, θα υπάρξει συμπλήρωση της πολιτικής γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σαν πρέπει πρώτα να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για να μπορέσει να λάβει την απόφαση επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Χανίων απάντησε:

«Το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή. Οι αποφάσεις έχουν ισχύ νόμου για το κόμμα. Και, επίσης, θα υπάρξει και μια δημόσια πρόσκληση ότι στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας η οποία θα εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ θα δηλώσω υποψήφιος , θα πάρουν μέρος οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑκαι θα είναι και υποψήφιοι του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν φαινόμενα τύπου να ψηφίζουν κάποιοι και μετά να αποχωρούν».

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