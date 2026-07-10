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10.07.2026 16:18

H Καλαβρία αρνείται να διώξει τους Κουβανούς γιατρούς που σώζουν ζωές καθημερινά – Η πιο φτωχή περιοχή της Ιταλίας και η πίεση των ΗΠΑ

10.07.2026 16:18
Calabria giatroi

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Η νότια περιοχή της Καλαβρίας στην Ιταλία είναι το σπάνιο μέρος στην Ευρώπη όπου η Κούβα στέλνει ιατρικό προσωπικό στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου προγράμματος που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταργήσουν.

Η Κούβα έχει περισσότερους γιατρούς ανά άτομο από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στη Γη — περίπου 9,5 γιατρούς ανά 1.000 άτομα σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, σχεδόν τρεις φορές τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ — και το μοντέλο πρόληψης που βασίζεται στην κοινότητα μελετάται από τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.

Η χώρα έχει στείλει τους γιατρούς της σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Γκάμπια και η Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες, ιδίως λόγω των δεξιοτήτων τους στην παροχή φροντίδας με περιορισμένους πόρους.

Πάνω από 200 εργάζονται σε απομακρυσμένα νοσοκομεία σε όλη την Καλαβρία, την φτωχότερη περιοχή της Ιταλίας, όπου οι ελλείψεις εγχώριων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχαν αναγκάσει ορισμένα νοσοκομειακά τμήματα να κλείσουν.

«Ήταν μια καταστροφή. Κρατούσα ανοιχτά τα επείγοντα μόνος μου», δήλωσε στο Associated Press ο επικεφαλής ιατρός του νοσοκομείου Polistena, Francesco Moschella, θυμούμενος τις ημέρες πριν από την άφιξη των Κουβανών τον Ιανουάριο του 2023.

Η παρουσία τους πυροδότησε μια επίσκεψη αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω επικρίσεων από την Ουάσινγκτον, η οποία αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα ως κερδοφόρο για τη σοσιαλιστική κυβέρνηση την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομονώσει και επιβάλει κυρώσεις.

Ο πρόεδρος της Καλαβρίας αρνήθηκε να κλείσει το πρόγραμμα. Ακόμα κι αν ο σοσιαλισμός της Κούβας δεν ταιριάζει με τις πολιτικές του απόψεις, λέει ότι η περιοχή εξαρτάται από τους γιατρούς.

Χώρες υπό πίεση από τις ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε τις κουβανικές αποστολές ως «μορφή εμπορίας ανθρώπων» — μια αναφορά στην κυβέρνηση της Κούβας που παρακρατά τους μισθούς των περισσότερων γιατρών και φέρεται να κατάσχει ορισμένα διαβατήρια.

Ο επικεφαλής της αποστολής των ΗΠΑ στην Κούβα, Μάικ Χάμερ, πέταξε στην Καλαβρία τον Φεβρουάριο μαζί με τον Αμερικανό γενικό σύμβουλο στη Νάπολη.

«Δέχτηκα κάποιες πιέσεις και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αλλά η πίεση αυξήθηκε υπό τον Τραμπ», δήλωσε ο Οκιούτο. Είπε στον Χάμερ ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για κίνητρα για να προσελκύσει τους Καλαβριανούς γιατρούς στην πατρίδα τους.

«Αλλά ταυτόχρονα, επανέλαβα στον Πρέσβη των ΗΠΑ Χάμερ ότι έπρεπε να διατηρήσω τα νοσοκομεία ανοιχτά και ότι σκοπεύω να διατηρήσω τους Κουβανούς γιατρούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία στις θέσεις τους», δήλωσε ο Οκιούτο.

Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να σταματήσει να συνεργάζεται με την Κούβα. Τον Μάρτιο, η Τζαμάικα τερμάτισε την 50ετή συμφωνία ιατρικής συνεργασίας με τη χώρα, επηρεάζοντας σχεδόν 300 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τον ίδιο μήνα, η Ονδούρα απέλασε περισσότερους από 150 Κουβανούς ιατρικούς υπαλλήλους.

Το πιεσμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Καλαβρίας

Παρά την ανάπτυξη του τουρισμού και την ισχυρή αγροτική οικονομία, οι μισθοί στην Καλαβρία είναι περίπου 30% χαμηλότεροι από τον ιταλικό μέσο όρο και το ποσοστό ανεργίας είναι διπλάσιο από το εθνικό ποσοστό.

Η περιοχή κατατάσσεται τελευταία στην Ιταλία στην πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η Κούβα έστειλε γιατρούς σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας και η Καλαβρία συνέχισε να τους απασχολεί μετά το τέλος της έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

«Για μια χώρα του πρώτου κόσμου, στην Ευρώπη, είχαμε μια εντελώς διαφορετική ιδέα. Δεν πιστεύαμε ότι η έλλειψη γιατρών ήταν τόσο σοβαρή», δήλωσε η Zoila Yakelin Arevalo Cruz, ειδικός επείγουσας ιατρικής που έφυγε από την Κούβα το 2023.

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών όπου εργάζεται στην Πολιστένα δέχεται 30.000 ασθενείς ετησίως και έξι Κουβανοί γιατροί αποτελούν το μισό προσωπικό του.

«Σε αυτό το νοσοκομείο υπήρχαν ουρές που διαρκούσαν έως και οκτώ ή 12 ώρες. Τώρα, χάρη στη δουλειά μας, σε λιγότερο από μία ώρα σε επισκέπτεται ένας γιατρός».

Η περιοχή πληρώνει απευθείας τους Κουβανούς γιατρούς

Η Καλαβρία υπέγραψε ατομικά συμβόλαια με τους γιατρούς και κάνει καταθέσεις στους ιταλικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους αντί να πληρώνει την κουβανική κυβερνητική υπηρεσία που διαχειρίζεται τις ιατρικές αποστολές.

Οι Κουβανοί γιατροί δήλωσαν στο AP ότι εξακολουθούν να στέλνουν έως και τους μισούς μισθούς τους πίσω στην κυβέρνησή τους.

«Όλοι γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση που περνάει η Κούβα. Είναι μια συνεισφορά που κάνουμε εθελοντικά επειδή η Κούβα μας εκπαίδευσε, μας εκπαίδευσε και μας έκανε γιατρούς», δήλωσε ο Arevalo Cruz.

Η Daisy Luperon Loforte, Κουβανή καρδιολόγος, επανέλαβε αυτό το συναίσθημα: «Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας σύγχρονους σκλάβους, όπως το αποκάλεσε κάποιος. Αγαπάμε τη χώρα μας, δίνουμε οικονομική συνεισφορά και είμαστε στην ευχάριστη θέση να το κάνουμε».

Ο Οκιούτο επιβεβαίωσε ότι 63 Κουβανοί γιατροί, μερικοί από τους οποίους συμμετείχαν προηγουμένως στη διεθνή ιατρική αποστολή της Κούβας, υπέβαλαν πρόσφατα αίτηση για να εργαστούν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανεξάρτητα.

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