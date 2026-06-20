Κούβα: Το αμερικανικό εμπάργκο την ωθεί σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις της οικονομίας της

Οι Κουβανοί νομοθέτες ενέκριναν ομόφωνα σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, με τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος και του πρώην ηγέτη Ραούλ Κάστρο, οι οποίες ιδιωτικοποιούν ένα τεράστιο τμήμα της σοσιαλιστικής οικονομίας της χώρας, σε μια προσπάθεια να επιβιώσει από τις εξοντωτικές αμερικανικές κυρώσεις.

Τα μέτρα, εφόσον εφαρμοστούν όπως εγκρίθηκαν, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αλλαγή στο σοσιαλιστικό μοντέλο της Κούβας από την επανάσταση του 1959 υπό τον πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο και μια σημαντική στροφή προς μια οικονομία της αγοράς.

Οι μεταρρυθμίσεις ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτική ανάπτυξη ακινήτων στο νησί της Καραϊβικής, μετατρέπουν τις κρατικές επιχειρήσεις σε ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες με μετοχές και συμμετοχικά κεφάλαια και επιτρέπουν σε ιδιωτικές τράπεζες να εισέλθουν στον μέχρι πρότινος κρατικά ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα της Κούβας. Επιπλέον, θα επιτρέψουν την «πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε εγχώρια και ξένα νομικά πρόσωπα και ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων Κουβανών που διαμένουν στο εξωτερικό», σύμφωνα με την τηλεοπτική παρουσίαση προς τους νομοθέτες — μια σημαντική αλλαγή σε μια χώρα όπου το κράτος διατηρούσε επί μακρόν τον έλεγχο της γης και της βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σε ομιλία του λίγο πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης, κάλεσε τους νομοθέτες να διατηρήσουν την πίστη τους στο σοσιαλιστικό παρελθόν της χώρας.

«Αυτό που συζητείται εδώ είναι το δίλημμα του πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, η οποία έχει υποστεί τον μακροβιότερο αποκλεισμό στην ιστορία από τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ, αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις.

«Δεν απαρνούμαστε τον σοσιαλισμό.»

Ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο δήλωσε στους βουλευτές ότι τα μέτρα αναγνωρίζουν την αγορά ως «ένα εργαλείο για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων», μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη παραδοχή από αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κούβα.

Ωστόσο, και εκείνος παρουσίασε τις προτεινόμενες αλλαγές ως συνεπείς με τις σοσιαλιστικές ρίζες της χώρας.

«Αυτοί οι μετασχηματισμοί δεν συνιστούν απόκλιση από το σοσιαλιστικό μας σχέδιο· αντίθετα, ανταποκρίνονται στην περαιτέρω ανάπτυξή του», δήλωσε ο Μαρέρο. «Η επικαιροποίηση του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπατριωτών μας.»

Ο κατάλογος των περισσότερων από 175 μέτρων, που παρουσιάστηκε σε μια σχεδόν δίωρη ομιλία του πρωθυπουργού, εγκρίθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης με τυπική ομόφωνη ψήφο από την Εθνική Συνέλευση.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο γρήγορα — ούτε με ποιους μηχανισμούς — θα εφαρμοζόταν το ευρύ φάσμα των νέων μέτρων, αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νομοθετική έγκριση.

Πίεση από τις ΗΠΑ

Πολλά από τα μέτρα για την ιδιωτικοποίηση της κουβανικής οικονομίας έχουν προταθεί εδώ και χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός της Κούβας, αλλά η έντονη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο.

Η κρατικά ελεγχόμενη οικονομία της Κούβας, δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία επί μακρόν στήριζε οικονομικά το κουβανικό μοντέλο σοσιαλισμού.

Ωστόσο, οι αυστηρές κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ — συμπεριλαμβανομένου ενός πολύμηνου αποκλεισμού πετρελαίου — έχουν αφήσει πλέον στην Κούβα ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, πλήττοντας σοβαρά την ήδη προβληματική οικονομία της, προκαλώντας την αποχώρηση ξένων επιχειρήσεων και καταστρέφοντας τον ζωτικής σημασίας τουριστικό κλάδο.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε στους νομοθέτες ότι η απόφαση για το άνοιγμα της κουβανικής οικονομίας «δεν σχετίζεται με διαπραγματεύσεις» μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά αλλά φαίνεται να έχουν βαλτώσει.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο επί μακρόν ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Ραούλ Κάστρο στήριξε ενεργά τα μέτρα, τα οποία θα αναιρούσαν πολλές από τις σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν μετά την επανάσταση του 1959.

Σε γραπτή επιστολή που παρουσιάστηκε αρχικά στο Πολιτικό Γραφείο την Τετάρτη και αργότερα στους νομοθέτες την Πέμπτη, χαρακτήρισε τα μέτρα «ωφέλιμα» και προέτρεψε στην ταχεία εφαρμογή τους.

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