Η Κούβα «αγκαλιάζει» την ελεύθερη αγορά – Ιστορική στροφή σε μεταρρυθμίσεις μετά την αμερικανική πίεση

Η Κούβα αποφάσισε να χαλαρώσει σημαντικά τους κανονισμούς για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ για μεταρρυθμίσεις.

Η απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη θα καταργήσει τους περισσότερους ελέγχους τιμών. Θα ενθαρρύνει επίσης τις ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της γεωργίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από το έθνος της Καραϊβικής να πραγματοποιήσει δραστικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Οι αυξημένες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ στην Αβάνα έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ανατρέποντας τη ζωή των Κουβανών πολιτών.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι η απόφαση για μεταρρυθμίσεις στην ελεύθερη αγορά δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων, προσθέτοντας ότι η Κούβα «δεν αποκηρύσσει τον σοσιαλισμό».

Παραμένει ασαφές πότε και πώς θα υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και εάν η απόφαση, την οποία ορισμένοι θεωρούν παραχώρηση προς τις ΗΠΑ, θα λειτουργήσει υπέρ της Κούβας σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Ο Πάολο Σπαντόνι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αουγκούστα στις ΗΠΑ και ειδικός στην κουβανική οικονομία, δήλωσε ότι φαίνεται ότι οι Κουβανοί ηγέτες «έχουν στοιχηματίσει ότι μπορούν να κερδίσουν χρόνο με ουσιαστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις». Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική πλευρά δεν θα σταματήσει πουθενά χωρίς την αλλαγή καθεστώτος.

Διαβάστε επίσης:

Βόμβα από την Γκάμπαρντ: Ο Φάουτσι χρηματοδότησε τις έρευνες στο εργαστήριο της Γιουχάν

Σύγκρουση Μελόνι-Σάντσεθ για την καταστολή της μετανάστευσης στην ΕΕ

Επιμένει ο Νετανιάχου: Θα μείνουμε στον Λίβανο όσο χρειαστεί – Η απάντηση της Χεζμπολάχ