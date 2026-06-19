Βόμβα από την Γκάμπαρντ: Ο Φάουτσι χρηματοδότησε τις έρευνες στο εργαστήριο της Γιουχάν 

Βόμβα μεγατόνων απελευθέρωσε η Τούλσι Γκάμπαρντ λίγο πριν τη αποχώρηση της από την Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ο δρ Άντονι Φαούτσι που υπηρέτησε ως διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων χρηματοδότησε έρευνα για τη γενετική μετάλλαξη στο εργαστήριο της Γιουχάν από το οποίο σύμφωνα με ορισμένα σενάρια διέρρευσε ο κορωνοϊός.

Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026

«Σήμερα, την τελευταία μου μέρα ως Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, δημοσιοποιώ επικοινωνίες και έγγραφα που δεν έχουν ξαναδημοσιοποιηθεί και τα οποία αποκαλύπτουν πώς ο Δρ. Φάουτσι διέθεσε εκατομμύρια δολάρια από τους φόρους των Αμερικανών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση επικίνδυνης έρευνας αύξησης λειτουργικότητας (gain-of-function) στο εργαστήριο του Γουχάν, συνεργάστηκε με πολιτικοποιημένα στοιχεία εντός της Κοινότητας Πληροφοριών για να καταστείλει την αλήθεια σχετικά με τις ενέργειές του και να αποκρύψει την προέλευση του ιού από διαρροή εργαστηρίου, και είπε ψέματα στο Κογκρέσο ενώ βρισκόταν υπό όρκο το 2024. Ήρθε η ώρα να μάθετε την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι στήθηκε ένας μηχανισμός αλληλοτροφοδότησης μεταξύ επιστημόνων που χρηματοδοτούνταν από το NIAID και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι επιστήμονες παρείχαν αναλύσεις και εισηγήσεις προς τις υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνονταν στις επίσημες αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, οι αξιολογήσεις αυτές παρουσιάζονταν δημόσια ως ανεξάρτητη επιστημονική συναίνεση, προκειμένου να απορρίπτεται η θεωρία ότι ο ιός διέφυγε από εργαστήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξετάστηκαν δείχνουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών υιοθετούσαν σχεδόν πάντοτε τις εισηγήσεις που προέρχονταν από κύκλους συνδεδεμένους με τον Φάουτσι.

Παράλληλα, η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι ο πρώην επικεφαλής του NIAID προώθησε ως αξιόπιστη επιστημονική πηγή μία μελέτη, της οποίας, σύμφωνα με την ίδια, είχε συμβάλει ο ίδιος στην προώθηση και δημοσίευση. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως επιχείρημα κατά της θεωρίας της εργαστηριακής διαρροής.

Οι ρόλοι του Φάουτσι

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι σχέσεις του Φάουτσι με την Κοινότητα Πληροφοριών τού επέτρεψαν να διαδραματίσει τρεις κρίσιμους ρόλους κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο πρώτος ήταν εκείνος του χρηματοδότη ερευνών υψηλού κινδύνου σε κορωνοϊούς, οι οποίες, σύμφωνα με το ODNI, συνδέονταν με την ανάπτυξη μελλοντικών «καθολικών εμβολίων» και με σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στον φαρμακευτικό τομέα.

Ο δεύτερος ήταν ο ρόλος του παρασκηνιακού συμβούλου που επηρέαζε τις υπηρεσίες πληροφοριών και προωθούσε τη θεωρία της φυσικής ζωικής προέλευσης του ιού.

Ο τρίτος ήταν ο δημόσιος ρόλος του ως κορυφαίου επιστημονικού προσώπου της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προωθήθηκαν λανθασμένες πληροφορίες και πολιτικές λογοκρισίας απέναντι σε αντίθετες απόψεις.

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι ο Φαούτσι είπε ψέματα στην Ειδική Υποεπιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πανδημία του Κορωνοϊού το 2024.

Ο Φάουτσι είχε ερωτηθεί επανειλημμένα εάν είχε επικοινωνήσει με το FBI, τη CIA, τη DIA ή άλλες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με έρευνες για τον ιό πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τη Γκάμπαρντ, η αλληλογραφία που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα αποδεικνύει ότι είχε επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών.

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