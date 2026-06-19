Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε άμεσα σε ισχύ

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η ομάδα εφάρμοσε αμέσως κατάπαυση του πυρός, αφού ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο.

Με αφορμή τις απώλειες αυτές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ορκίστηκε για εκδίκηση εναντίον της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι ο Αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκαντλιάχ Μπεν Σίμχον, ενώ τα ονόματα των άλλων τριών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μετά την αποτρόπαια επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα χθες το βράδυ εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ».

Και συνέχισε: «Σήμερα το πρωί, πραγματοποίησα αξιολόγηση ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Η οδηγία μου είναι σαφής: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ή της επικράτειάς του και η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε τέτοια επιθετικότητα.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα ενεργήσουν αποφασιστικά για να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τις δυνάμεις μας και την επικράτειά μας.

Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».

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