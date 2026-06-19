Ομπάμα: Οι ΗΠΑ μπορεί να είναι σε «χειρότερη κατάσταση» τώρα από ό,τι πριν από τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην καλύτερη περίπτωση έχουν επιστρέψει στο status quo είτε βρίσκονται «σε χειρότερη κατάσταση» τώρα από ό,τι πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Έχουμε πολεμήσει τώρα, έχουμε ξοδέψει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, ξέρετε, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στον στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και νιώθουμε σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, εκτός ίσως σε λίγο χειρότερη κατάσταση», δήλωσε ο Ομπάμα σε συνέντευξή του με τον συμπαρουσιαστή του “TODAY”, Κρεγκ Μέλβιν, που προβλήθηκε την Παρασκευή.

Ο Ομπάμα έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Μέλβιν πριν από τα δημόσια εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια εκεχειρία. Και ελπίζω ότι θα τηρηθεί», δήλωσε ο Ομπάμα, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο πρώην πρόεδρος σημείωσε ότι βάσει της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν που διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, «το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

«Αυτή η κυβέρνηση, ή μια προηγούμενη έκδοση αυτής της κυβέρνησης, αποσύρθηκε από αυτήν, γεγονός που στη συνέχεια οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει περισσότερες πυρηνικές δυνατότητες», δήλωσε ο Ομπάμα.

Ο Τραμπ αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία του 2015 το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Η συμφωνία αυτή καθόριζε λεπτομερή βήματα που θα έπρεπε να λάβει η Τεχεράνη για περισσότερα από 25 χρόνια με στόχο τον περιορισμό του Ιράν από την απόκτηση ή την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Το ισχύον Μνημόνιο Κατανόησης δεν αντιμετωπίζει πλήρως την τύχη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ο Τραμπ υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών την Τετάρτη το βράδυ. Ορίζει προθεσμία 60 ημερών για τους διαπραγματευτές να καταλήξουν σε μια πιο μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με την εκπομπή «TODAY», ο Ομπάμα δήλωσε ότι το νέο προεδρικό του κέντρο αποτελεί υπενθύμιση για το πώς ήταν η Αμερική υπό την ηγεσία του.

«Νομίζω ότι είναι αλήθεια και νομίζω ότι αποτελεί υπενθύμιση για το τι είναι η Αμερική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο αναταραχής, πόλωσης», είπε, προσθέτοντας ότι καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι «αισθάνονται ότι η δημοκρατία μας, οι πολιτικές μας συνήθειες και αρετές, η κοινή μας κατανόηση για το πώς φερόμαστε ο ένας στον άλλον έχουν αρχίσει να καταρρέουν».

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι χαίρεται που το κέντρο και το μουσείο υπενθυμίζουν στους ανθρώπους «όχι το παρελθόν» αλλά «τι υπάρχει μέσα σε όλους μας».

«Όλοι έχουμε την ικανότητα να νιώθουμε την πολιτική ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνησή μας λειτουργεί», είπε ο Ομπάμα. «Όλοι συμβάλλουμε στη διασφάλιση της λογοδοσίας των αιρετών αξιωματούχων μας. Και αυτό δεν είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να υπονοήσουμε ότι — έχει περάσει απαρατήρητο».

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