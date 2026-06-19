Το Πεντάγωνο χρειάζεται 80 δισ. δολάρια για να καλύψει το κόστος από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ, σε βουλευτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι νομοθέτες πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει ένα συνολικό κόστος για τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των ανησυχιών τους είναι ότι ο αμερικανικός στρατός εξάντλησε πολύτιμα πυρομαχικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση απειλών σε άλλα σημεία του κόσμου.

Προειδοποιήσεις για έλλειψη χρημάτων το καλοκαίρι

Η ηγεσία του Πενταγώνου έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αρχίσει να ξεμένει από χρήματα για επιχειρήσεις αυτό το καλοκαίρι, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέο νομοσχέδιο πολεμικών δαπανών.

Σύμφωνα με τις ίδιες προειδοποιήσεις, οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων θα αναγκαστούν να περιορίσουν:

εκπαιδευτικές ασκήσεις,

άλλες βασικές προτεραιότητες,

επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Οι περικοπές συνδέονται με το κόστος του πολέμου στο Ιράν, αλλά και με την ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Οποιοδήποτε συμπληρωματικό αίτημα του Πενταγώνου θα πρέπει να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου πριν σταλεί στο Κογκρέσο.

Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το τρέχον οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται περίπου στο 1 τρισ. δολάρια.

Το Πεντάγωνο εμφανίζεται αρκετά βέβαιο για το σχέδιο, καθώς ο Φάινμπεργκ ενημέρωσε βουλευτές τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Μέρος των χρημάτων αναμένεται να κατευθυνθεί σε:

επιχειρήσεις πλοίων,

μισθοδοσία προσωπικού,

πυρομαχικά,

άλλες αμυντικές ανάγκες.

Πλήρες συμπληρωματικό αίτημα προς το Κογκρέσο

Ένα πλήρες συμπληρωματικό αίτημα των ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει χρήματα για το Πεντάγωνο αλλά και για μη αμυντικές προτεραιότητες, θα μπορούσε να σταλεί στους νομοθέτες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Στις μη αμυντικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

αγροτική βοήθεια,

ανακούφιση από καταστροφές.

Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανό συμπληρωματικό πολεμικό αίτημα. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις συνομιλίες του Φάινμπεργκ.

Επαφές Χέγκσεθ με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Φάινμπεργκ με νομοθέτες έγιναν ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με υψηλόβαθμους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές στο Καπιτώλιο.

Στις συναντήσεις αυτές έθεσε το ενδεχόμενο αιτημάτων για αμυντική χρηματοδότηση, σύμφωνα με νομοθέτες.

Αυξημένο κόστος από πολεμικές επιχειρήσεις

Ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος από αρκετές επιχειρήσεις μέσα στη χρονιά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

ο πόλεμος στο Ιράν,

η επίθεση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της χώρας,

τα επανειλημμένα πλήγματα εναντίον ύποπτων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική,

τα πλήγματα στον ανατολικό Ειρηνικό.

Το Πεντάγωνο είχε εκτιμήσει στα μέσα Μαΐου ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν ανερχόταν σε 29 δισ. δολάρια, ποσό που πλέον θεωρείται πιθανότατα υψηλότερο.

Πολιτική αντιπαράθεση για τον πόλεμο στο Ιράν

Οποιοδήποτε αίτημα πολεμικών δαπανών φτάσει στο Καπιτώλιο αναμένεται να προκαλέσει συζήτηση μεταξύ των νομοθετών για την απόφαση του Τραμπ να εμπλακεί σε πόλεμο.

Ορισμένοι νομοθέτες έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ πρόσθετης χρηματοδότησης, εκτός εάν το Κογκρέσο ψηφίσει για την εξουσιοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ανάλογες ψηφοφορίες είχαν γίνει για:

τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου,

τον πόλεμο στο Ιράκ,

τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι, ως εκ τούτου, είναι παράνομος.

Το εμπόδιο των 60 ψήφων στη Γερουσία

Τα περισσότερα νομοσχέδια απαιτούν συνήθως 60 ψήφους για να προχωρήσουν στη Γερουσία. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν ψήφους από τουλάχιστον ορισμένους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας θα μπορούσαν να στραφούν σε μια ειδική διαδικασία, τη δημοσιονομική συμφιλίωση, η οποία επιτρέπει στη Γερουσία να παρακάμψει τον κανόνα των 60 ψήφων και να εγκρίνει νομοθεσία σχετική με τον προϋπολογισμό με απλή πλειοψηφία.

Ορισμένοι υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί αρμόδιοι για τις πιστώσεις έχουν ήδη δηλώσει ότι αντιτίθενται σε αυτή την προσέγγιση.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα απαιτούνταν πλειοψηφία. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακές πλειοψηφίες τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή.

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