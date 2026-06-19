Βρετανίδα ηθοποιός, γνωστή από spin-off του EastEnders και ταινία με τον Jason Statham, κατηγορείται ότι επιχείρησε να εισαγάγει στην Αυστραλία 320 κιλά μεθαμφεταμίνης, κρυμμένα μέσα σε σακούλες με κάρβουνο.

Η 34χρονη Emaa Hussen εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ, καθώς κατηγορείται για απόπειρα εισαγωγής εμπορικής ποσότητας μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις αρχές, η μέγιστη ποινή για την κατηγορία που αντιμετωπίζει μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η Hussen, μαζί με ένα ζευγάρι από τη Νότια Αυστραλία, φέρεται να εμπλέκεται σε προσπάθεια εισαγωγής μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από τη Γκάνα. Τα ναρκωτικά είχαν κρυφτεί μέσα σε σακούλες με κάρβουνο, οι οποίες μεταφέρονταν σε εμπορευματοκιβώτια με προορισμό το Σίδνεϊ.

Μεθαμφεταμίνη αξίας 296 εκατ. δολαρίων

Οι αυστραλιανές αρχές εκτιμούν ότι η ποσότητα της μεθαμφεταμίνης έφτανε τα 320 κιλά, αξίας περίπου περίπου 208 εκατ. δολαρίων.

Η Emaa Hussen είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε. Αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Αύγουστο.

Η 34χρονη είχε υποδυθεί τον χαρακτήρα Naz στο EastEnders: E20, spin-off της δημοφιλούς βρετανικής σειράς EastEnders, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2010. Είχε επίσης συμμετάσχει στην ταινία δράσης Hummingbird του 2013, με πρωταγωνιστή τον Jason Statham, η οποία κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ με τον τίτλο Redemption.

Πώς εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά στα κοντέινερ

Η έρευνα των αυστραλιανών αρχών ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν συνοριακοί υπάλληλοι εντόπισαν ύποπτα ευρήματα σε δύο εμπορευματοκιβώτια που είχαν φτάσει στο Port Botany του Σίδνεϊ από την Γκάνα.

Photo: Australian Federal Police/Australian Border Force

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα εμπορευματοκιβώτια είχαν δηλωθεί ότι περιείχαν σακούλες με κάρβουνο. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο με ακτίνες Χ, οι αρχές εντόπισαν μια λευκή κρυσταλλική ουσία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για μεθαμφεταμίνη.

Πριν το φορτίο παραδοθεί στον τελικό του προορισμό, οι αστυνομικοί αφαίρεσαν τα ναρκωτικά από την αποστολή. Στη συνέχεια, το φορτίο μεταφέρθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Girraween, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Η σύλληψη της Emaa Hussen στο Blacktown

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Hussen πήγε στον αποθηκευτικό χώρο και επέβλεψε την εκφόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου από ομάδα ανδρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετές σακούλες φορτώθηκαν στη συνέχεια σε αυτοκίνητο και μεταφέρθηκαν σε σπίτι στο Blacktown.

Εκεί οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές και ένα σημειωματάριο, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε στην Αδελαΐδα μια γυναίκα 30 ετών και έναν άνδρα 32 ετών. Οι δύο φέρονται να χρησιμοποίησαν ψεύτικες ταυτότητες για να νοικιάσουν αποθηκευτικούς χώρους στο Σίδνεϊ, στους οποίους παραδόθηκε το φορτίο.

«Αποτρέψαμε 3,2 εκατομμύρια δόσεις»

Ο προσωρινός αστυνομικός διευθυντής της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Trevor Robinson, δήλωσε ότι η κατάσχεση της συγκεκριμένης ποσότητας ναρκωτικών απέτρεψε την κυκλοφορία περίπου 3,2 εκατομμυρίων δόσεων στους δρόμους της Αυστραλίας.

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