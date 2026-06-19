Λίβανος: Νέα φονικά χτυπήματα του Ισραήλ με στόχο… τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ANI.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενος ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη σιιτική λιβανική οργάνωση.

«Ο στρατός έπληξε το βράδυ και συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε στην ανακοίνωση. «Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», πρόσθετε.

Χθες, Πέμπτη (18/6), η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Στην πραγματικότητα βέβαια, το Ισραήλ με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της εισβολής στον Λίβανο, προσπαθεί να υποσκάψει τη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επιθετικότητα, που εκτείνεται έως και 10 χιλιόμετρα βαθιά μέσα στο λιβανέζικο έδαφος, ήταν και ο λόγος που οι εκπρόσωποι της Τεχεράνης ανέβαλαν το ταξίδι τους στη Γενεύη, όπου θα διεξάγονταν συζητήσεις για την ενδιάμεση συμφωνία.

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