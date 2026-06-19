Ιαπωνία: Φωτιά σε σχολείο, απομακρύνθηκαν μαθητές (video)

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Οι αρχές της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.
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