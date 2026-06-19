Ιαπωνία: Φωτιά σε σχολείο, απομακρύνθηκαν μαθητές (video)

Οι αρχές της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

A fire broke out at a public elementary school in Kita Ward, Tokyo this morning.



The fire started on the 4th floor in the music room area and spread to around 150–200 square meters of the building.



Around 340 students and staff were evacuated, though some children and teachers… pic.twitter.com/NQL3Ga0kV2 June 19, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

Students are trapped inside pic.twitter.com/GLxtB5vOuF — World Monitor (@MonitorWarnow) June 19, 2026

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

JUST IN: Large fire breaks out at elementary school in Tokyo; reports of children trapped pic.twitter.com/UlH7ymr7xz June 19, 2026

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

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