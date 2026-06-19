Ορμούζ: Οι ιρανικές Αρχές θα δίνουν άδεια διέλευσης «με προτεραιότητα» – Υποβαθμίστηκε σε «μεσαίο» το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής

Οι ιρανικές Αρχές ανακοίνωσαν νέο πλαίσιο διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Πέμπτη, 18/6, την ευθύνη της κυκλοφορίας στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο αναλαμβάνει η Ιρανική Αρχή Διαχείρισης των Υδάτινων Οδών του Περσικού Κόλπου, PGSA (Persian Gulf Waterway Management Authority), υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε μέσω του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim και περιγράφει νέο μοντέλο επεξεργασίας αιτημάτων διέλευσης. Η διοίκηση της PGSA, όπως σημειώνεται, «έχει λάβει εντολή να επεξεργάζεται και να απαντά στις αιτήσεις με ταχύτητα και προτεραιότητα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του μνημονίου».

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται πως για διάστημα 60 ημερών τα πλοία δεν θα καταβάλλουν τέλη διέλευσης, καθώς τα σχετικά κόστη θα καλυφθούν από την ιρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, οι Aρχές αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την απομάκρυνση ναρκών από τη θαλάσσια οδό, όπως προβλέπει η συμφωνία.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική δήλωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή θα γίνεται πλέον βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ασφάλειας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και την ύπαρξη ορισμένων κινδύνων για την ασφάλεια κατά μήκος της διαδρομής διέλευσης, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και να προληφθούν ναυτικά περιστατικά, τα πλοία πρέπει να διέρχονται σύμφωνα με τις διαδρομές και τα χρονοδιαγράμματα που τους έχουν κοινοποιηθεί, ώστε η χωρητικότητα της κυκλοφορίας να μπορεί να αυξηθεί σταδιακά».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η PGSA θα δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος, όταν αυτό τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.

Υποβαθμίστηκε σε «μεσαίο» το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, αλλαγή κατεγράφη και στην αξιολόγηση της ναυτικής ασφάλειας στην περιοχή από την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ υποβαθμίστηκε από «κρίσιμο» σε «μεσαίο», μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Η προηγούμενη εκτίμηση είχε διαμορφωθεί σε συνθήκες αυξημένης έντασης, λόγω συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, όπως αναφέρει ο βρετανικός οργανισμός που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Βασιλικού Ναυτικού και παρέχει πληροφορίες για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

Μακρόν: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να μην έχει τελειώσει – Μήνυμα σε Νετανιάχου για Γάζα και Λίβανο











