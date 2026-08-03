Ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν, Ντόμινικ Σέσα, αποκαλύπτει τι έμαθε για τον εκλιπόντα σεφ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόμινικ Σέσα περίμενε να μάθει πολλά για τον Άντονι Μπουρντέν, ενώ ετοιμαζόταν να υποδυθεί τον διάσημο σεφ και συγγραφέα στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Tony». Αυτό που τον εξέπληξε περισσότερο, ωστόσο, ήταν η ανακάλυψη ότι το μεγαλύτερο όνειρο του Μπουρντέν δεν ήταν ποτέ απλώς να γίνει σεφ.

Ο Σέσα, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως ένας νεαρός Μπουρντέν στην ταινία, είπε ότι αρχικά είδε το αείμνηστο είδωλο της μαγειρικής κυρίως μέσα από την τηλεοπτική του καριέρα. Σε μια συνέντευξη στο E! News, ο Σέσα εξήγησε ότι δεν καταλάβαινε πλήρως πόσο πολύ εκτιμούσε ο Μπουρντέν τη συγγραφή πριν γίνει γνωστό όνομα.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι, νωρίς, η εστίασή του ήταν η συγγραφή και ότι είχε πραγματικά πάθος για αυτό», δήλωσε ο Σέσα στο E! News. «Αυτό ήταν που έβλεπε τον εαυτό του να κάνει και πίστευε ότι ήταν το πεπρωμένο του».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι τα χρόνια που εργαζόταν ο Μπουρντέν σε κουζίνες ήταν ακόμα ένα σημαντικό μέρος του ταξιδιού του, επειδή αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν τον συγγραφέα που τελικά έγινε.

«Τελικά [ήταν]», είπε ο Σέσα για το ότι η συγγραφή ήταν το πραγματικό κάλεσμα του Μπουρντέν, «αλλά δεν ήταν δυνατό εκτός αν είχε την εμπειρία που είχε στην κουζίνα και εκείνα τα χρόνια της ζωής του ως σεφ και στη Νέα Υόρκη και πριν από αυτό».

Ο Μπουρντέν έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του φαγητού στον κόσμο, αλλά η πορεία του ήταν κάθε άλλο παρά παραδοσιακή. Πριν γίνει συγγραφέας μπεστ σέλερ και τηλεοπτικός παρουσιαστής, πέρασε χρόνια εργαζόμενος σε εστιατόρια και τελικά μετέτρεψε αυτές τις εμπειρίες στο διάσημο αυτοβιογραφικό του βιβλίο του 2000 «Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly».

Η νέα ταινία υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας σε μια πολύ νεότερη εκδοχή του Μπουρντέν. Αντί να καλύψει ολόκληρη την καριέρα του, ο σκηνοθέτης Ματ Τζόνσον ήθελε να εξερευνήσει την περίοδο πριν η φήμη αλλάξει τη ζωή του.

Η ταινία ακολουθεί έναν 19χρονο Μπουρντέν κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού που εργάζεται στο Provincetown της Μασαχουσέτης, δείχνοντας τις πρώτες εμπειρίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση της μελλοντικής του καριέρας.

Το «Tony» έρχεται ως μια ακόμη ματιά στην περίπλοκη ζωή του Μπουρντέν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2018 σε ηλικία 61 ετών. Ενώ πολλοί θαυμαστές τον θυμούνται για τις ταξιδιωτικές του εκπομπές και την ατρόμητη προσέγγισή του στο φαγητό, η νέα ταινία επικεντρώνεται στον νεαρό άνδρα που αναζητά την ταυτότητά του πριν γίνει παγκόσμιο είδωλο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά

«Rein Me In»: Το τραγούδι του Sam Fender και της Olivia Dean κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ επτά δεκαετιών στα βρετανικά charts (Videos)