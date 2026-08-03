Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου – «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

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Θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Κατερίνα Λιόλιου και το νυχτερινό κέντρο «Romeo» πήρε η Panik Records, η δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η τραγουδίστρια.

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη στήριξή της στην Κατερίνα Λιόλιου και αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από το «Romeo» σχετικά με τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την Panik Records, η συμφωνία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε οριστεί εγγράφως για το διάστημα από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώθηκε κανονικά, απορρίπτοντας ως ανακριβείς τις αναφορές περί συμφωνίας που θα διαρκούσε έως τον Ιανουάριο του 2027.

Η ανάρτηση της Panik Records

Η δισκογραφική εταιρεία υπογράμμισε ότι η Κατερίνα Λιόλιου ανταποκρίθηκε πλήρως στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με συνέπεια και επαγγελματισμό, ενώ σημείωσε πως η σεζόν στο «Romeo» ολοκληρώθηκε με σημαντική καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί μια δημόσια αντιπαράθεση με το νυχτερινό κέντρο, ωστόσο θεωρεί απαραίτητο να τοποθετηθεί όταν, όπως αναφέρει, πλήττονται η ίδια η εταιρεία και οι συνεργάτες της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Panik Records αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό.

Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: Έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

Η αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση του «Romeo»

Η τοποθέτηση της Panik Records έρχεται μετά την ανακοίνωση του «Romeo», το οποίο, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά την Κατερίνα Λιόλιου, υποστήριξε ότι η συνεργασία με την τραγουδίστρια ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Το νυχτερινό κέντρο ανέφερε ότι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου έχει ήδη ανακοινώσει τη χειμερινή της συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Μετά τις αιχμές του «Romeo» για μη τήρηση δεσμεύσεων, το περιβάλλον της τραγουδίστριας έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία είχε ολοκληρωθεί βάσει της αρχικής συμφωνίας.

Η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου, από την πλευρά της, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στις επιτυχημένες εμφανίσεις και τις περιοδείες της.

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