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03.08.2026 22:51

Νάξος: Χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε αναστάτωση σε παραλία (Video)

03.08.2026 22:51
naxos

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Νάξου, όταν ένα μικρό σκάφος που ήταν δεμένο κοντά στην ακτή άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, παρασύροντας μαζί του δύο ακόμη πλοιάρια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφεται η στιγμή που το σκάφος, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, καβαλάει τα δύο διπλανά πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση, με τον χειριστή του να μην προλαβαίνει να αντιδράσει.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά και αναστάτωση στους ιδιοκτήτες των σκαφών.

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