Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο, η ανάρτηση Κολυδά

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Την εξέλιξη των ανέμων στο Αιγαίο και το Ιόνιο για τις επόμενες δέκα ημέρες παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο κ. Κολυδάς αναφέρθηκε σε μια νέα μέθοδο παρουσίασης των ensemble προγνώσεων ανέμου, η οποία, όπως σημειώνει, επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πιθανή εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, καθώς δεν βασίζεται σε μία μόνο πρόβλεψη, αλλά σε πολλά διαφορετικά πιθανά σενάρια.

Όπως εξηγεί, η μέθοδος αυτή αποτυπώνει και την πιθανότητα οι άνεμοι να ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια έντασης, όπως τα 5, 6 ή 7 μποφόρ, δίνοντας πιο χρήσιμες πληροφορίες σε ταξιδιώτες, ναυτικούς και πολίτες.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο

Η νέα αυτή μέθοδος παρουσίασης των ensemble προγνώσεων ανέμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο χρήσιμη και ουσιαστική μετεωρολογική ενημέρωση. Αντί να περιοριζόμαστε σε μία μόνο προγνωστική τιμή, εξετάζουμε πολλά πιθανά σενάρια και αποτυπώνουμε την πιθανότητα ο άνεμος να ξεπεράσει κρίσιμα όρια, όπως τα 5, 6 ή 7 Μποφόρ.

Έτσι, ο ταξιδιώτης, ο ναυτικός και κάθε πολίτης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα όχι μόνο πόσο θα φυσά, αλλά και πόσο βέβαιη είναι αυτή η εκτίμηση.

Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προγραμματισμό θαλάσσιων μετακινήσεων, καθώς αναδεικνύει εγκαίρως τις πιο δύσκολες περιοχές και χρονικές περιόδους.

Παράλληλα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πεδίο των ανέμων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στη χώρα. Πρόκειται για μια σύγχρονη, κατανοητή και αξιόπιστη προσέγγιση, βασισμένη στις πιθανότητες και όχι στην ψευδαίσθηση απόλυτης βεβαιότητας.

TO ΑΡΘΡΟ: https://kolydas.eu/2026/08/03/202608031500/».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Με βάση τις προγνώσεις που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος, το Αιγαίο αναμένεται να διατηρήσει τους ισχυρότερους και πιο επίμονους ανέμους το επόμενο δεκαήμερο.

Το μελτέμι θα επηρεάσει κυρίως το Ικάριο και το Καρπάθιο πέλαγος, καθώς και τις περιοχές στο στενό Άνδρου–Τήνου και τον Καφηρέα, όπου οι άνεμοι αναμένεται να φτάνουν συχνά τα 5 με 6 μποφόρ. Σε τοπικό επίπεδο, οι ριπές ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερες.

Στο Βόρειο και το Κεντρικό Αιγαίο προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων κυρίως στο δεύτερο μισό του δεκαημέρου και ειδικότερα από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Καφηρέα και στο στενό Άνδρου–Τήνου, όπου λόγω της μορφολογίας της περιοχής παρατηρείται τοπική επιτάχυνση των ανέμων.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι συνθήκες αναμένεται να είναι πιο ήπιες. Στο Βόρειο Ιόνιο διακρίνεται τάση ενίσχυσης των ανέμων από τις 8 με 9 Αυγούστου, ενώ στο Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι προβλέπεται να παραμείνουν πιο ασθενείς και σταθεροί σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές.

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