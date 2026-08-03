Κάηκε το σπίτι του Τάσου Χαλκιά: «Εκείνοι που διοικούν τον τόπο αυτό δεν τον αγαπούν»

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Ο αγαπημένος ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς είναι ένας από τους δεκάδες συμπολίτες μας που είδε την περιουσία του και τους κόπους μιας ζωής να παραδίδονται στις φλόγες.

Ο ηθοποιός επέστρεψε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό για να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σπίτι του. Όπως διαπίστωσε η σκεπή, οι πόρτες τα παράθυρα είχαν καεί ολοσχερώς, στο εσωτερικό υπήρχαν πεσμένα κεραμίδια.

Ο Τάσος Χαλκιάς εξήγησε ότι είχε εργαστεί σκληρά για πολλές δεκαετίες για να φτιάξει αυτό το σπίτι. «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;», είπε στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι πάνω από 200 γείτονες έχασαν τις περιουσίες τους. «Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».

«Το θέμα είναι ότι ζούμε σε έναν πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο τον γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και αυτοί που τον εξουσιάζουν, αλλά δεν τον αγαπούν διολου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ έρχεται μία ώρα σαν κι αυτή όπου κάπου που στήναμε κάποιοι μία ανεμογεννήτρια, αφήσανε μία παράληψη, κάτι καλώδια, άλλη αιτία κάθε φορά», συνέχισε.



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