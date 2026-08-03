search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.08.2026 22:09

Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σίβηρη Χαλκιδικής – Ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι

03.08.2026 22:09
nero

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες, σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι, κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, και συγκεκριμένα στην απολύμανση (χλωρίωση) του δικτύου ύδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στη διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων που θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους να μη χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή τροφίμων (μαγείρεμα) και βούρτσισμα δοντιών. Συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή νερό που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς.

Ο Δήμος Κασσάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων. Για τυχόν διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης) του Δήμου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 23743 50129, 23740 23807 και 23740 22243.

Διαβάστε επίσης:

Θα επέστρεφε αύριο στην πατρίδα του – Ποιος είναι ο 46χρονος πιλότος που σκοτώθηκε στην Ψάθα

Ναύπλιο: Σε αγροτική περιοχή, θαμμένη κάτω από δέντρα εντοπίστηκε η σορός του 59χρονου ψυχολόγου που δολοφονήθηκε

Σώθηκαν τα τρία άλογα που έτρεχαν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από τις φλόγες στα Μέγαρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazaridis-mixailidou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο

france-bordeaux
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε η μεγάλη πυρκαγιά στο Μπορντό

enaeria
ΕΛΛΑΔΑ

Για τέταρτη νύχτα σε κλοιό η Δυτική Αττική: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη

vretania
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Βρετανία: Σε ψυχιατρείο 48χρονος «Δράκουλας» που άφηνε σφαγμένα ζώα έξω από ναούς και έπινε αίμα

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: Η διαφωνία για την «Κίτρινη Γραμμή» και τον αφοπλισμό της Χαμάς – Οι αντιδράσεις του Ισραήλ στο σχέδιο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

portokali-fanari_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι 388 νέες κάμερες σε γράφουν αν περάσεις με πορτοκαλί;

kokkalis-zahariadis-linou-mavroudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: «Κλειδώνουν» υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος: Στην Α’ Πειραιά ο Πέτρος Κόκκαλης, στον Βόρειο τομέα Ζαχαριάδης, Λινού, Μαυρουδής

mihalas-gratsia-karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Και δεύτερο ιδρυτικό στέλεχος υπέρ Αυγερινού, αποκαθηλώνει Καρυστιανού και Γρατσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 00:42
lazaridis-mixailidou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο

france-bordeaux
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε η μεγάλη πυρκαγιά στο Μπορντό

enaeria
ΕΛΛΑΔΑ

Για τέταρτη νύχτα σε κλοιό η Δυτική Αττική: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη

1 / 3