Ναύπλιο: Σε αγροτική περιοχή, θαμμένη κάτω από δέντρα εντοπίστηκε η σορός του 59χρονου ψυχολόγου που δολοφονήθηκε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Κάντια με τα Ίρια στο Ναύπλιο εντοπίστηκε η σορός του 59χρονου ψυχολόγου, ο οποίος δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς Ινδούς.

Το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε σε αγροτική έκταση, πρόχειρα θαμμένο κάτω από συστάδα δέντρων, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, έχουν ήδη ομολογήσει την πράξη τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Ιουλίου. Οι δύο άνδρες φέρεται να επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και στη συνέχεια να τον ακινητοποίησαν και να τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι.

Την επόμενη ημέρα, στις 25 Ιουλίου, συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε στις Αρχές για την εξαφάνισή του, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι αφαίρεσαν χρήματα, το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το αυτοκίνητό του, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή όπου διέμεναν.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το argolikeseidhseis.gr, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να επιχείρησαν να αποδώσουν την κύρια ευθύνη ο ένας στον άλλον, με τον καθένα να υποδεικνύει τον συνεργό του ως τον άνθρωπο που πραγματοποίησε τη δολοφονία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα ένας 20χρονος από τη Χιλή

«Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή» – Η μαρτυρία του γιατρού που έσπευσε στο σημείο που έπεσαν τα ελικόπτερα

Φωτιές στη Δυτική Αττική: Πύρινος εφιάλτης στη Λούμπα Μεγάρων- Στις φλόγες σπίτια στην Ψάθα – Live











