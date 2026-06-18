Μακρόν: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να μην έχει τελειώσει – Μήνυμα σε Νετανιάχου για Γάζα και Λίβανο

Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί μια απόφαση «αυθορμητισμού» που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν η σύγκρουση έχει λήξει οριστικά. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα στις ενέργειές του στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Μακρόν: «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει»

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ως μια απόφαση «αυθορμητισμού», η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε, πάντως, ότι δεν είναι απολύτως πεπεισμένος πως ο πόλεμος έχει οριστικά τελειώσει.

Απέρριψε επίσης την άποψη ότι η Δύση υποχώρησε απέναντι στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες. Τόνισε, ωστόσο, ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν μέσω βομβαρδισμών δεν είναι εφικτή.

Je réponds aux questions de Caroline Roux sur France 2. https://t.co/bwrzZqGFaW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Στενά του Ορμούζ: «Υπαρκτός ο κίνδυνος» – Πρόταση για διεθνή κινητοποίηση

Ο Μακρόν δήλωσε ακόμη ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να συμβάλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδόν 40 ακόμη κράτη.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την πρόταση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο για «υπαρκτό κίνδυνο», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να αποφευχθεί.

«Θα πρέπει να στραφούμε προς εναλλακτικές ενεργειακές υποδομές», υπογράμμισε.

Για τα πυρηνικά του Ιράν: «Απαραίτητη η εμπλοκή Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στήριξης του Λιβάνου στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισήμανε ότι η εμπλοκή της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε διαδικασία άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μακρόν προς Νετανιάχου: «Υπευθυνότητα και ορθολογισμός»

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει «υπευθυνότητα και ορθολογισμό», εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο είναι «μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ».

«Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους «δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών».

Υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτική του Νετανιάχου στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη «τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής».

Ο Γάλλος πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει εκ νέου τη διεθνή κινητοποίηση με στόχο «να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του».

Για την Ουκρανία: Πιέσεις προς τη Μόσχα για μόνιμη ειρήνη

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μακρόν υποστήριξε ότι η χώρα αμύνεται αποτελεσματικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το 2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμούσε πως η Ουκρανία έχει χάσει τον πόλεμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, τέλος, ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς τη Μόσχα ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας μόνιμης και σταθερής ειρήνης.

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