Η μεγαλύτερη ταπείνωση ΗΠΑ από το Βιετνάμ: Γιατί τα «έδωσαν» όλα στο Ιράν – Παραδοχή Τραμπ «θα είχαμε ξεμείνει από πετρέλαιο σε 4 εβδομάδες»

Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να είχαν εξαντληθεί σε τέσσερις εβδομάδες εάν δεν είχε ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Πρόκειται για δημόσια αυτοταπείνωση, παραδεχόμενος ότι «αιμορραγούσαν» στον πόλεμό τους εναντίον του ιρανικού λαού.

«Αν δεν είχαμε υπογράψει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, θα είχαμε ξεμείνει από πετρέλαιο, χάνοντας 600 ή 700 εκατομμύρια την ημέρα, και θα είχαμε ξεμείνει από αποθέματα σε 4 εβδομάδες. Ήμασταν πολύ αυστηροί στο πυρηνικό ζήτημα, και είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνική ενέργεια για ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι θα είχαμε «χάος» αν το πετρέλαιο εξαντλούνταν. «Αν συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε, τα πλοία δεν θα φύγουν».

"Si no firmáramos este acuerdo con Irán, nos hubiéramos quedado sin petróleo, perdíamos 600 o 700 millones por día, nos quedábamos sin reservas en 4 semanas. Hemos sido muy duro con lo nuclear, está bien que Irán tenga energía nuclear para electricidad".



Trump firmó su rendición… pic.twitter.com/Nzl2v5eMVD — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 18, 2026

Ο Τραμπ υπέγραψε την παράδοσή του με το Ιράν, ταπεινώνοντας δημόσια τον εαυτό του, καθώς δήλωσε πως έχαναν έως και 700 εκατομμύρια ημερησίως, ενώ τελείωναν τα αποθέματα πετρελαίου.

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο οι ΗΠΑ να… καταπιούν το γεγονός το Ιράν μπορεί να έχει πυρηνική ενέργεια αλλά και να τους δώσουν 300 δισεκατομμύρια για τις ζημιές που προκάλεσαν μαζί με τους φίλους τους Ισραηλινούς στη χώρα.

Πάντως, δεν είναι απολύτως σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν στα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ ή στα παγκόσμια. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τη μεγαλύτερη ταπείνωση στις ΗΠΑ από το Βιετνάμ. Η πραγματικότητα είναι ότι περίμεναν ότι το Ιράν θα έπεφτε σε 3 ημέρες… τώρα θα πρέπει να αποσύρουν τους στρατιώτες τους από ολόκληρη την περιοχή στις βάσεις που περιβάλλουν το Ιράν και να πληρώσουν για τα εγκλήματά τους.

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