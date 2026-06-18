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18.06.2026 15:31

Διπλωματικό μπρα ντε φερ μεταξύ Κάλας και ισραηλινού ΥΠΕΞ για τα σχόλιά της περί «απαρτχάιντ» στην Παλαιστίνη

18.06.2026 15:31
kalas aprtheid isral

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, αφότου φέρεται να συνέκρινε την μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ με την ρατσιστική εποχή του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάαρ κατηγόρησε την Κάλλας ότι «ενεργεί με εμμονή και με κατάφωρη αδικία» εναντίον του Ισραήλ και ισχυρίστηκε ότι δεν έχει αρνηθεί, διευκρινίσει ή απαντήσει στις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στο Euractiv, έναν ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

«Επομένως, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να διακόψω όλους τους δεσμούς με την κα Κάλας», δήλωσε ο Σάαρ.

Σύμφωνα με το Euractiv, η Κάλας έκανε τη σύγκριση με το απαρτχάιντ κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτικών συνομιλιών με αξιωματούχους στην Πόλη του Μεξικού τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο ανώτερης αντιπροσωπείας της ΕΕ που συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής εκεί.

Η Κάλας απάντησε στην ανάρτηση του ισραηλινού υπουργού, λέγοντας ότι εκτιμά τον «διάλογο και τη συνεργασία» μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην επίμαχη φράση.

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