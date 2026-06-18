Διπλωματικό μπρα ντε φερ μεταξύ Κάλας και ισραηλινού ΥΠΕΞ για τα σχόλιά της περί «απαρτχάιντ» στην Παλαιστίνη

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, αφότου φέρεται να συνέκρινε την μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ με την ρατσιστική εποχή του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάαρ κατηγόρησε την Κάλλας ότι «ενεργεί με εμμονή και με κατάφωρη αδικία» εναντίον του Ισραήλ και ισχυρίστηκε ότι δεν έχει αρνηθεί, διευκρινίσει ή απαντήσει στις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στο Euractiv, έναν ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

«Επομένως, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να διακόψω όλους τους δεσμούς με την κα Κάλας», δήλωσε ο Σάαρ.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.



Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

Σύμφωνα με το Euractiv, η Κάλας έκανε τη σύγκριση με το απαρτχάιντ κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτικών συνομιλιών με αξιωματούχους στην Πόλη του Μεξικού τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο ανώτερης αντιπροσωπείας της ΕΕ που συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής εκεί.

Η Κάλας απάντησε στην ανάρτηση του ισραηλινού υπουργού, λέγοντας ότι εκτιμά τον «διάλογο και τη συνεργασία» μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην επίμαχη φράση.

Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I’m open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026

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