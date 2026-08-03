Ελένη Φιλίνη για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Η ηθοποιός που υποδύθηκε την Ωραία Ελένη θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο της Κίρκης»

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Για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε η Ελένη Φιλίνη, σχολιάζοντας τόσο τις ερμηνείες όσο και τις επιλογές των πρωταγωνιστών.

Σε συνέντευξή της στο πειροδικό Λοιπόν, η ηθοποιός ξεχώρισε τις ανδρικές ερμηνείες και τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ενώ διατύπωσε τις επιφυλάξεις της αναφορικά με τους γυναικείους χαρακτήρες της ταινίας.

Συγκεκριμένα, θα προτιμούσε ο ρόλος της Αθηνάς να αποπνέει σοφία και αρχοντιά, ενώ αναφορικά με την ηθοποιό που υποδύθηκε την Ωραία Ελένη, τόνισε ότι θα την προτιμούσε στον ρόλο της Κίρκης.

«Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή παραγωγή με αρκετά θετικά στοιχεία. Υπήρχαν πολύ καλές ανδρικές ερμηνείες, με τον Ματ Ντέιμον να είναι εξαιρετικός ως Οδυσσέας, ενώ και η σκηνή με τους μνηστήρες στο τέλος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Εκεί που διαφώνησα ήταν στους γυναικείους ρόλους. Εκτός από την Πηνελόπη -την οποία βρήκα πολύ καλή- θεωρώ ότι οι υπόλοιπες επιλογές δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η Αθηνά, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να αποπνέει αρχοντιά και σοφία, ενώ για την Ωραία Ελένη είχα εντελώς διαφορετική εικόνα. Πιστεύω ότι η ηθοποιός που την υποδύθηκε θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο της Κίρκης. Είναι, φυσικά, η προσωπική μου άποψη ως άνθρωπος που αγαπά ιδιαίτερα τον Όμηρο και θεωρώ πως η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε μια διαφορετική, πιο ξένη, ματιά πάνω στο έργο». ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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