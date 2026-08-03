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03.08.2026 09:55

Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της έντονης κριτικής που δέχεται (Video)

03.08.2026 09:55
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Την απόφασή της να αποσυρθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της Eternal Sunshine, ανακοίνωσε η Αριάνα Γκράντε, λόγω της έντονης κριτικής που έχει δεχτεί.

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο περιοδικό People, η 33χρονη τραγουδίστρια «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή» όταν ολοκληρωθεί η περιοδεία της, καθώς οι συνεχείς εμφανίσεις της έχουν οδηγήσει σε «αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική».

Η απόφασή της επηρεάζει, μάλιστα, και τη συμμετοχή της στη νέα αναβίωση του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ Sunday in the Park with George, η οποία είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Λονδίνο το 2027, με την εταιρεία παραγωγής να επιβεβαιώνει ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά χωρίς την παρουσία της Γκράντε, εκφράζοντας παράλληλα την «πλήρη κατανόηση και στήριξή της» στην απόφαση της τραγουδίστριας.

Εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε δήλωσε στο People ότι η καλλιτέχνιδα ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική».

«Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σόου, που απαιτεί μεγάλη σωματική αντοχή. Ανταποκρίνεται με επιτυχία και με υγιή τρόπο, δίνοντας κάθε βράδυ τον καλύτερό της εαυτό» διευκρίνισε, με την τελευταία συναυλία της περιοδείας να έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, η εξωτερική εμφάνιση και η κατάσταση της υγείας της Αριάνα Γκράντε έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Petal και του ομώνυμου βιντεοκλίπ, στο οποίο η τραγουδίστρια υποδύεται μια νεαρή ερμηνεύτρια που προσπαθεί να επιβιώσει στον σκληρό κόσμο του Χόλιγουντ.

«Φαίνεται υπερβολικά εύθραυστη»

Ωστόσο, η προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης γρήγορα μετατοπίστηκε από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα στην εξωτερική της εμφάνιση, καθώς η εξαιρετικά αδυνατισμένη σιλουέτα της στο βίντεο προκάλεσε έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα του επίσημου βίντεο κλιπ στο YouTube, πλατφόρμες όπως το X και το TikTok «πλημμύρισαν» από σχόλια θαυμαστών και θεατών. Πολλά από αυτά εστίασαν σε συγκεκριμένες σκηνές του κλιπ, όπως εκείνη όπου η Grande εμφανίζεται με ένα στενό μαύρο κορμάκι που παραπέμπει στο look της Sandy από την ταινία Grease, εκφράζοντας φόβους για την υγεία της λόγω της εμφανούς απώλειας βάρους.

«Μου ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω ολόκληρο το βίντεο, φαίνεται υπερβολικά εύθραυστη», έγραψε ένας χρήστης, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις στα διεθνή lifestyle μέσα ενημέρωσης.

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