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03.08.2026 09:13

Ατύχημα στη σκηνή για τον Harry Styles – Έπεσε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό (Video)

03.08.2026 09:13
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Μια απρόοπτη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, όταν ο καλλιτέχνης γλίστρησε σε έπεσε στη σκηνή μπροστά στα μάτια των θεατών.

Βίντεο που κατέγραψαν κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον καλλιτέχνη να περπατά στη σκηνή και να αλληλεπιδρά με το κοινό, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος, προκαλώντας την έκπληξη του κόσμου.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιγή στο στάδιο, όμως ο Στάιλς -που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε- αντέδρασε με χιούμορ.

Αρχικά, παρέμεινε ξαπλωμένος στο πάτωμα, χαμογέλασε κι έπειτα συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του κομματιού που ερμήνευε. Όταν, δε, σηκώθηκε, εισέπραξε το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

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