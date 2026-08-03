Αίσιο τέλος στη Σύμη – Σώοι και οι οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό οκτώ επιβαινόντων σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη.

Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούσαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, εντοπίζοντας τελικά και τον τελευταίο αγνοούμενο.

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Σύμη: Σώοι βρέθηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού – Συνεχίζονται οι έρευνες