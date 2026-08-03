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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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03.08.2026 11:11

Πόθεν Έσχες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

03.08.2026 11:11
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credit: pixabay

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Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2026.

Οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τη διαδικασία, καθώς η ετήσια δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 5026/2023.

Η διαδικασία

1. Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία.

3. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Η προθεσμία και οι διορθώσεις

Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση λαθών ή την προσθήκη στοιχείων που ενδεχομένως παραλείφθηκαν.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Η διαδικασία των διορθώσεων δεν αποτελεί παράταση της κανονικής προθεσμίας, γι’ αυτό και η αρχική δήλωση θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έως τις 24 Οκτωβρίου.

Τα πρόστιμα

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αντίθετα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής επιβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο, το ύψος του οποίου εξαρτάται τόσο από την κατηγορία του υπόχρεου όσο και από τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για δηλώσεις που υποβάλλονται μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, το παράβολο ανέρχεται σε 50 ή 200 ευρώ

Εφόσον η καθυστέρηση υπερβεί το διάστημα αυτό, το ποσό αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το προβλεπόμενο παράβολο κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει τη σχετική οφειλή, η οποία εξοφλείται ηλεκτρονικά.

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