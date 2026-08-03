Copernicus: 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη – Τι δείχνει η εικόνα από δορυφόρο για τις κατεστραμμένες εκτάσεις

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Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα και έχει εξαπλωθεί ως τα περίχωρα των Μεγάρων, έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα, περισσότερα από σπίτια και επιχειρήσεις.

Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει εκτάσεις κατέγραψε ένας από τους δορυφόρους Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus χθες, 2 Αυγούστου.

Το εκτεταμένο αποτύπωμα της καμένης έκτασης εμφανίζεται στην δορυφορική εικόνα με κοκκινοκαφέ αποχρώσεις, ενώ ένα πυκνό νέφος καπνού εκτείνεται για περισσότερα από 70 χιλιόμετρα προς τα νοτιοανατολικά, πάνω από τον Σαρωνικό Κόλπο.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του προγράμματος Copernicus (Copernicus Emergency Management Service – CEMS) ενεργοποίησε τη διαδικασία Rapid Mapping (EMSR909), προκειμένου να παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες σχετικά με την έκταση της πυρκαγιάς και την εκτίμηση των ζημιών.

O παρακάτω χάρτης δείχνει τις περιοχές που έχουν καεί, αλλά και τα σημεία που συνέχιζε να καίει η φωτιά.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, είχε δύο εστίες, όπως δείχνει και ο χάρτης από τις δορυφορικές εικόνες της 31ης Ιουλίου.

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