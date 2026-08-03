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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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03.08.2026 06:40

Πετρέλαιο: Πτώση σχεδόν 5% μετά την ανακοίνωση Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

03.08.2026 06:40
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credit: AP

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Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν σημαντική πτώση λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Λίγο πριν από τις 02:00, ώρα Ελλάδας, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση τον Σεπτέμβριο, υποχωρούσε κατά 4,69%, στα 83,81 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, γνωστό ως WTI, το οποίο κατέγραφε απώλειες 4,67% και διαμορφωνόταν στα 80,72 δολάρια το βαρέλι.

Οι πρώτες συναλλαγές στην Ασία αποτύπωσαν την αισιοδοξία των αγορών ότι μία πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη θα μπορούσε να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη θα αρχίσουν τη Δευτέρα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν τόσο την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφασή του να αναβάλει νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, διατηρώντας, ωστόσο, τη στρατιωτική επιλογή ανοιχτή σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Η κρίσιμη σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τις 8 Ιουλίου, όταν αναζωπυρώθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, λίγες εβδομάδες μετά την εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διέρχονταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχειρίας η ναυτιλιακή κίνηση είχε αυξηθεί, επιτρέποντας τη μεταφορά περίπου 200 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Η προοπτική επαναλειτουργίας του περάσματος μειώνει τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία και αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από την υποχώρηση των τιμών.

Παραμένουν υψηλές οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ

Παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού, τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι σημαντικά ακριβότερα σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου, την AAA, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα 4,096 δολάρια ανά γαλόνι.

Η τιμή ήταν κατά περίπου δύο σεντς χαμηλότερη σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν βρισκόταν στα 4,11 δολάρια, αλλά παρέμενε περίπου 30% υψηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Θετικό κλίμα στη Wall Street

Ανοδικά κινήθηκαν και τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.

Τα futures του δείκτη Dow Jones και του S&P 500 ενισχύονταν κατά περίπου 0,5%, ενώ εκείνα του τεχνολογικού Nasdaq σημείωναν άνοδο της τάξης του 0,8%.

Οι αγορές παρακολουθούν πλέον τις εξελίξεις γύρω από τις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες, καθώς η έκβασή τους αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις τιμές της ενέργειας όσο και τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα.

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