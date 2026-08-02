Σταμάτης Γαρδέλης: Στη μάχη με τη φωτιά μαζί με τους εθελοντές ο ηθοποιός – «Ένας θάνατος είναι όλα» (Video)

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Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες βρίσκεται ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος έχει βρεθεί στο πλευρό των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Η μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έχοντας προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στο πέρασμά της.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί κατοικία στην περιοχή Κρύο Πηγάδι της Βοιωτίας, έσπευσε από τις πρώτες ώρες κοντά στο μέτωπο, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης μαζί με τους εθελοντές της Δυτικής Αττικής.

Μιλώντας στο CNN για όσα αντίκρισε στην περιοχή, ο Σταμάτης Γαρδέλης περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση το μέγεθος της καταστροφής, εκφράζοντας παράλληλα την οργή και τη θλίψη του για την απώλεια του φυσικού πλούτου.

«Έχω σπίτι εδώ κάτω, έχει μπει φωτιά και έχω έρθει με τους εθελοντές Δυτικής Αττικής να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμενό, η φωτιά σταματάει λίγο και μετά σπάει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος, το οποίο δεν έχει ζώνες πυρασφάλειας, έχει αφεθεί στο έλεός του. Το τελευταίο πράσινο που είχε μείνει στην Αττική το κάψαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μπορεί η δική του κατοικία να γλίτωσε από τις φλόγες, ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, αυτό περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο καμένο δάσος, στις περιουσίες που χάθηκαν αλλά και στα ζώα που βρίσκονται σε πανικό.

«Το σπίτι μου δεν κάηκε. Το “σπίτι” μου όμως κάηκε. Κάηκε το δάσος. Κάηκε το σπίτι του γείτονά μου, του φίλου μου. Τα ζώα είναι σε πανικό, το οικοσύστημα είναι νεκρό. Ένας θάνατος είναι όλα», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

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