search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 17:59

Σταμάτης Γαρδέλης: Στη μάχη με τη φωτιά μαζί με τους εθελοντές ο ηθοποιός – «Ένας θάνατος είναι όλα» (Video)

02.08.2026 17:59
gardelis1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες βρίσκεται ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος έχει βρεθεί στο πλευρό των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Η μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έχοντας προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στο πέρασμά της.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί κατοικία στην περιοχή Κρύο Πηγάδι της Βοιωτίας, έσπευσε από τις πρώτες ώρες κοντά στο μέτωπο, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης μαζί με τους εθελοντές της Δυτικής Αττικής.

Μιλώντας στο CNN για όσα αντίκρισε στην περιοχή, ο Σταμάτης Γαρδέλης περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση το μέγεθος της καταστροφής, εκφράζοντας παράλληλα την οργή και τη θλίψη του για την απώλεια του φυσικού πλούτου.

«Έχω σπίτι εδώ κάτω, έχει μπει φωτιά και έχω έρθει με τους εθελοντές Δυτικής Αττικής να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμενό, η φωτιά σταματάει λίγο και μετά σπάει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος, το οποίο δεν έχει ζώνες πυρασφάλειας, έχει αφεθεί στο έλεός του. Το τελευταίο πράσινο που είχε μείνει στην Αττική το κάψαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μπορεί η δική του κατοικία να γλίτωσε από τις φλόγες, ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, αυτό περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο καμένο δάσος, στις περιουσίες που χάθηκαν αλλά και στα ζώα που βρίσκονται σε πανικό.

«Το σπίτι μου δεν κάηκε. Το “σπίτι” μου όμως κάηκε. Κάηκε το δάσος. Κάηκε το σπίτι του γείτονά μου, του φίλου μου. Τα ζώα είναι σε πανικό, το οικοσύστημα είναι νεκρό. Ένας θάνατος είναι όλα», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

Διαβάστε επίσης:

Ντέμης Νικολαΐδης: «Γλεντάει» με «Βασιλιά της σκόνης» στην Αμοργό ο παλαίμαχος της ΑΕΚ (Video)

Eurovision 2027: Παραμένει εκτός το Μονακό για 20η συνεχόμενη χρονιά

«Έχυσα αίμα για να το φτιάξω και τώρα καταστράφηκε»: Συγκλονίζει ο Τάσος Χαλκιάς για το καμένο του σπίτι στο Πόρτο Γερμενό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας»

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

Porsche1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων - Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

media-mouse-entos
MEDIA

Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:40
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

1 / 3