Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Ο σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες την μουσική παράδοση. Με τη σεμνότητα και το ήθος που τον χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε με βαθιά οδύνη και θλίψη την απώλειά του.

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρει.

Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας του θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Λάκης Χαλκιάς προερχόταν από οικογένεια με μακρά μουσική παράδοση κα πορεία στο τραγούδι. Η προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική θεωρείται ανεκτίμητη, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια παράδοση που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοτική μουσική.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σε ηλικία μόλις επτά ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, ενώ παράλληλα ανέπτυξε τις δεξιότητές του ως πολυοργανίστας, παίζοντας κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Τη «χρυσή» δεκαετία του 1960 (1961-1967), το ταλέντο του τον έφερε στα πάλκα δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: συνεργάστηκε με μεγαθήρια όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ συνυπήρξε με ρεμπέτες-ορόσημα όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, περιοδεύοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημα σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της υπαίθρου.

Η περίοδος 1967-1971 τον βρήκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Άντονι Κουίν, σε τηλεοπτική παρουσίαση του «Ζορμπά» (σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη) για δίκτυο του Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1971, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την «Οδύσσεια» του Ν. Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη.

Η ζωντανή καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ιλιγγιώδης, αριθμώντας πάνω από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οποίες υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν περισσότεροι από 9,5 εκατομμύρια θεατές.

Πολιτικά, υπήρξε πάντα ταγμένος και συνεπής στα πιστεύω του, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), με το οποίο είχε κατέλθει και ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Μια «πολυεδρική ερμηνευτική προσωπικότητα, με σπάνιο μέταλλο και πλούσια εκφραστική γκάμα, που σέρνει μαζί της καταβολές αιώνων».

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