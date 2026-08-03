search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.08.2026 08:08

Σύμη: Σώοι βρέθηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού – Συνεχίζονται οι έρευνες

03.08.2026 08:08
limeniko new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί επτά από τα οκτώ άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Δυτική Αττική: 112 για εκκένωση των οικισμών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα – Σηκώθηκαν τα εναέρια (videos)

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και απολογισμό 2 νεκρούς – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

emily-rataikofski-new
LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στην Ελλάδα, ο ξέφρενος χορός σε σκάφος και η γυμνή φωτογραφία (Video)

hybrid_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

aytokinito-erimia-argolida
ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 58χρονος που αγνοούνταν – Πιθανή εγκληματική ενέργεια, δύο συλλήψεις

porto-germeno-fwtia-12
ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Στάχτη και καταστροφή άφησε πίσω της η πυρκαγιά ( Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

elikoptero-ptosi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα - Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

sygkrousi-elikoptera
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 10:55
kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

emily-rataikofski-new
LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι διακοπές στην Ελλάδα, ο ξέφρενος χορός σε σκάφος και η γυμνή φωτογραφία (Video)

hybrid_aftokinito_0308_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

1 / 3